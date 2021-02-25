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十大屋苑差餉租值全跌 商舖急挫逾一成

【明報專訊】新冠疫情影響香港各類物業租金，據差餉物業估價署最新公布，2021至22年度各類物業應課差餉租值按年度全錄跌幅，私人住宅方面下跌4.1%，當中十大屋苑全面下跌，而商舖物業應課差餉租值按年度跌幅更達雙位數，寫字樓應課差餉租值按年變幅亦由升轉跌。

差估署公布，2021至22年度私宅單位應課差餉租值按年度下跌4.1%，跌幅比2020至21年度的1%擴大，其中十大傳統屋苑新一年度應課差餉租值全線錄得跌幅，其中紅磡黃埔花園及沙田第一城同跌6%，為十大屋苑中跌幅最大，而鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及九龍灣德福花園跌幅則同為5%。另鰂魚涌康怡花園跌幅為4%，至於柴灣杏花邨、天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城則同樣下跌3%。

差估署指乏內地生來港租樓影響

若以面積劃分，實用752方呎成以下細單位，2021至22年度應課差餉租值按年度跌3.4%，跌幅最細。跌幅最大則為實用1076方呎或以上大單位，應課差餉租值按年度跌5.8%。差估署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞表示，疫情下部分市民收入減少，負擔能力降低，為縮減開支，需遷至租金較低或面積較細的地方居住，影響租值表現，另部分跌幅較大的屋苑，亦受到缺乏內地生來港租樓的影響。

另外，疫情下舖位及商廈差餉租值跌幅顯著。差估署資料顯示，非住宅物業2021至22年度應課差餉租值同樣全面下跌，舖位及商業單位應課差餉租值按年度跌10.2%，攀上雙位數水平，比2020/21年底的9.2%跌幅再擴大。

至於寫字樓及工業樓宇2021至22年度應課差餉租值則同樣由升轉跌，寫字樓應課差餉租值由2020至21年度的上升1.2%，至2021/22年度轉為下跌9.5%，而工業樓宇2021至22年度應課差餉租值則同樣由升轉跌，差餉租值由2020/21年度的上升1.1%，至2021/22年度轉為下跌3.2%。鄧燕霞稱，在疫情下，商業運作有所改變，部分公司轉為在家工作，並會重新檢視是否有縮減樓面或轉租租金較低的地方，令寫字樓租金有所回落，而舖位主要跌幅來自遊客區，與疫情下缺乏遊客有關。

[土地]

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