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下年度住宅官地僅6000伙 11年新低 陳茂波：研啟德5幅商業地轉住宅涉5800伙

【明報專訊】發展局將於今日公布新一年度賣地計劃，財政司長陳茂波昨公布財政預算案時預告，下年度將推出15幅住宅官地，預計提供6000個住宅單位，連鐵路物業發展項目、市區重建局項目、以及私人發展和重建項目等，潛在供應達1.65萬伙，較年度目標1.29萬伙多28%。不過值得留意，來自官地的供應僅6000伙，佔目標供應1.29萬伙不足一半，較今年度預算官地的潛在供應7530伙按年減少20%，也是2010年政府主動賣地後，近11個年度新低，意味下年度住宅供應仍依靠一鐵一局及私人發展項目。

明報記者 甘潔瑩

此外，因應最新的經濟情况和市場反應，陳茂波透露，政府將就東九龍5幅商業用地改劃作住宅用途進行研究，料涉約5800伙。消息人士指出，5幅商業地均位於啟德新發展區，其中有3幅是曾推出市場招標，包括位於跑道區的第4C區4號、第4C區5號，以及啟德第2A區4號、5（B）號及10號地，以3地推售時，最高可建商用樓面計，共涉逾263.53萬方呎。

連一鐵一局私人項目共涉1.65萬伙

下年度亦將推售3幅商業地，涉及516.67萬方呎的商業樓面，即平均每幅地皮可建樓面高達172.2萬方呎，屬市場罕有大規模的商業地。陳茂波又稱，港鐵（0066）和政府部門正全力推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後，首批約6000個公私營房屋單位入伙，而整個項目完成後將提供約2萬伙，當中公私營房屋各佔一半。

陳茂波亦透露，私營房屋估計今年起計5年內，私宅單位每年平均落成量超過1.8萬伙，較過去5年的平均數增加約5%。不過，據去年財案的資料，陳茂波去年提到，預計2020年至2024年每年的平均落成量約為1.96萬伙，加上政府自2019年起，將公私營房屋供應比例調整為「七三比」，預計未來私樓供應將進一步減少。

梁志堅：政府宜先處理好交通配套

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，政府研究把5幅啟德商業地改作私宅用途，啟德跑道區是一流發展區，未來可以發展得很好，但必須先處理好交通等配套。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，去年發展局長黃偉綸早已透露，會積極考慮將跑道末端的商業地改劃為住宅用途，而疫情下改變了企業的工作模式，加上共享工作空間興起，令本港商業用地的需求出現變化，若把商業地轉作住宅用途，能增加私人供應及庫房收入，華坊歡迎更改地皮的用途。仲量聯行估價諮詢部部資深董事周若瑜表示，啟德發展區為過去數年政府賣地的主要供應來源，上周已售出啟德跑道區最後一幅住宅地，加上政府調整公私營住宅供應的比例，令未來可發展私宅的土地供應更緊絀，將商業地皮轉作住宅地，有助舒緩私宅用地不足問題。

[土地]

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