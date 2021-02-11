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經濟
2021年2月25日星期四
技術取勝
投資策略
加印花稅震散港股 蒸發1.9萬億市值 料今年增80億元稅收 業界轟「得不償失」
港買賣股票均須交稅 落後中美英
料GDP年增3.3％ 學者：有點樂觀
中小企百分百擔保貸款延至年底 擴上限還款期
研寬第二上市業務要求 港交所：將「嚴肅」諮詢
政府加碼發銀債 門檻降至60歲
港交所對加稅失望 難料交投影響 花旗料涉最多兩成交投 摩通指股價跌得太誇張
港交所純利破頂 全年賺115億
吉利伙瑞典沃爾沃 開發智能系統供應全球
東亞去年多賺11%勝預期 派息0.4元
賽生藥業凍資逾2350億 超購千倍
恒指公司下周一公布改革建議 市場料本周季檢綜合指數將大改動
領展33億入股上海商場
華置料全年少賺逾20%
新意網中期少賺5% 不派息
鮑威爾：數碼美元屬儲局優先項目 首認迫切性 過往審慎立場現轉變
美10年期債息 升穿1.4厘大關
蘋果擬增年度股息 上兩季每股0.205美元
張兆聰：傳統公用股強勢 粵海投資可留意
李曉佳：加印花稅消息泄漏 財爺應正視
技術取勝：港交所中線或下試460元
劉思明：港交所倘失守昨低位 或展新跌浪
周顯：揀疫苗梗係睇風險回報
湯文亮：共患難的預算案較易做
下年度住宅官地僅6000伙 11年新低 陳茂波：研啟德5幅商業地轉住宅涉5800伙
十大屋苑差餉租值全跌 商舖急挫逾一成
官方樓指上月微升 結束3個月連跌
會德豐今年擬推6盤 賣樓料逾200億
規劃署不反對 長實海澄軒申轉住宅
灣區置業限購令 9市有寬有緊
英國樓市專家林浩文：BNO移民勿急沽港樓 可先租後買
倫敦住宅租金料不足抵消供款
技術取勝：港交所中線或下試460元
【明報專訊】紫金11.5元成重要支持（圖）
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加印花稅震散港股 蒸發1.9萬億市值 料今年增80億元稅收 業界轟「得不償失」
港買賣股票均須交稅 落後中美英
料GDP年增3.3％ 學者：有點樂觀
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