蘋果擬增年度股息 上兩季每股0.205美元

稱6年收購逾百公司添實力

此外，蘋果股東表決通過包括庫克在內的管理層薪酬獎勵方案，若達到特定目標，庫克可獲獎勵100萬股蘋果股票。蘋果的董事會指出，庫克自2011年擔任行政總裁以來至2020年9月，蘋果的股東回報率達867%（包括股息回報）。

此外，閱後即焚社交軟件Snapchat母公司Snap舉行投資者年度見面會，押注其廣告工具（Ads Manager self-serve ad tool）的表現，預告未來數年的收入按年增長率，可望保持在50%以上。Snap表示，隨着廣告商增加，可展示的廣告愈來愈多樣化，而這些廣告與用戶關係更密切，增加了與用戶的互動，從而提高了投資回報。Snap股價早段創新高。

（綜合報道）

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