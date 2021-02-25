美10年期債息 升穿1.4厘大關

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾周二為通脹降溫，一度止住美國政府長債孳息率的升勢。不過昨晚美國10年期國債孳息再次上漲，升穿1.4厘大關，高見1.435厘，為去年2月以來高位。美國30年期國債孳息率也升至2.28厘。科技股早段繼續受壓，以科技股為主的納指早段跌逾1%。道指及標普500指數早段微跌，蘋果、亞馬遜、微軟等科技股早段跌逾1%。
「科技女股神」ETF 撈逾24萬股Tesla
就在美股形勢未明之際，部分投資者眼見鮑威爾「放鴿」，周二急於入市撈底。「科技女股神」Cathie Wood透露，旗下方舟投資（ARK Investment Management）趁特斯拉（Tesla）股價周二最多大跌13%、抹去今年以來全部升幅之際，大量購入特斯拉的股票。彭博社稱，她旗下的3隻ETF周二合共購入逾24萬股特斯拉。她的旗艦基金「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）的特斯拉持倉比例，更由周一的9.13%增至周二的9.73%。特斯拉周二收市僅跌2%，昨早段輕微反彈。
巴克萊給予客戶的報告指出，特斯拉的股價表現，與其在社交平台Reddit等所獲的關注密切相關，其影響甚至超越了公司的基本面。大量散戶也在周二入市，「趁低買入」（Buy the Dip）成了社交平台推特（Twitter）當日的熱門話題。納斯達克100指數周二最多曾跌約3%，至收市僅微跌0.2%。受惠於聯儲局「放水」，標普500指數自去年3月疫市底反彈75%，「逢跌買入」成了機構投資者及散戶近期的慣常操作。彭博社的數據顯示，散戶近期為美股交易量貢獻23％。