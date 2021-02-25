鮑威爾：數碼美元屬儲局優先項目 首認迫切性 過往審慎立場現轉變

涉重大技術政策 將諮詢公眾

鮑威爾今次亦有重申這觀點，強調美元是全球的儲備貨幣，在推出央行數碼貨幣（CBDC）方面，「做得對」最重要。他說，聯儲局正審慎研究應否發行數碼美元，因為當中涉及「重大的技術及政策問題」，聯儲局將致力於解決技術問題，進行廣泛的公眾諮詢，並與相關人士進行透明的協商。他認為，數碼美元有助推動金融服務普及化，但他不希望造成任何動盪，數碼美元不應對貨幣政策的傳導產生影響。

央行數碼貨幣是由央行發行及控制的電子貨幣，這有別於比特幣等毋須機構管理的去中心化（decentralized）加密貨幣。美國財長耶倫周一亦指出，很多美國人無法使用便捷的支付系統及銀行帳戶，由央行推出數碼貨幣可更快、更安全、更便宜地進行支付。耶倫亦批評比特幣常被用於非法融資，且支付效率低下，但極具投機性。

比特幣價格重上5萬美元

聯儲局曾披露，波士頓聯邦儲備銀行與麻省理工學院的數碼貨幣倡議（MIT Digital Currency Initiative）合作進行央行數碼貨幣研究。此外，歐亞多國近年亦在研究推出央行數碼貨幣（見表）。

多家央行進行加密貨幣研究之際，愈來愈多機構投資者參與加密貨幣的投資，推動比特幣屢創新高，周一更曾升穿5.8萬美元大關，但其後出現回吐。「科技女股神」Cathie Wood繼續對比特幣前景表示樂觀，稱「很高興看到出現健康的回調」。不過她沒有透露其旗下的方舟投資（ARK Investment Management）有沒有購入。獲「女股神」加持，加上鮑威爾「放鴿」，重申聯儲局維持「放水」，推動比特幣價格昨重上5萬美元大關。

至於股票獲ARK重倉的網上支付服務公司Square最新公布，在截至去年底的第四季，額外購入了3318個比特幣。加上在去年10月購入價值5000萬美元的比特幣，其比特幣總值相當於總資產價值的5%。美國商業軟體設計公司MicroStrategy亦公布，再購入價值逾10億美元的比特幣。

特斯拉（Tesla）也曾於本月8日公布，購入了價值15億美元的比特幣，並準備接受比特幣作為付款的方式。全球最大資產管理公司貝萊德也進入比特幣投資領域。

（綜合報道）

[國際金融]