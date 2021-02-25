經濟

華置料全年少賺逾20%

【明報專訊】華置（0127）發盈警，料2020財年的綜合溢利淨額按年跌20%至30%，按集團2019財年綜合溢利淨額7.9億元計，意味2020財年的綜合溢利淨額跌至介乎5.53億至6.32億元。此外，華置於2020財年在其他全面支出中可能錄得關於中國恒大（3333）的公平值變動之未變現虧損約58億元。

恒大股票帳面蝕約58億

集團指出，預期2020財年的收入增加介乎127%至137%，按2019財年收入13.1億元計，即2020財年收入約29.737億至31.047億元。

華置指出，收入增加來自於上市及非上市股本投資的股息收入，當中錄得來自中國恒大的股息收入約20億元，2019財年則無相關股息收入。

同時，集團指2020財年的溢利淨額減少主要來自包括債券、結構性產品及持作買賣之投資的公平值變動之未變現收益屬較少數，2019財年收益為10億元。以及出售債券、結構性產品及持作買賣的投資之已變現虧損約4.11億元，2019財年該項已變現收益則為1.84億元。而由於近期市場動盪和疫情令市場氣氛變化，亦導致2020財年的證券投資市場價格整體上較年初低。

至於集團去年的投資物業之公平值變動虧損為15億元；在攤佔以權益法入賬投資的業績亦由盈轉虧，錄得虧損3800萬元，2019財年溢利為2.1億元。

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