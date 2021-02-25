經濟

領展33億入股上海商場

【明報專訊】領展（0823）近年密密在內地及海外市場收購，最新領展再落戶上海，公布以27.723億元人民幣（約33.25億港元）收購上海七寶萬科廣場的50%股權。該物業為5層高商業發展物業連同3層地庫，共有零售面積逾14.88萬平方米。交易料於3月完成，領展同時表明會為商場換客，以提升物業的租金收入。

收購50%股權 交易料於3月完成

領展指出，該物業能帶來強勁而穩定的收入，並具備進一步提升租金的潛力，截至2019年及2018年底的兩個財年總收益分別為3.871億元（人民幣‧下同）及3.505億元。集團稱，將於2021年至2023年期間屆滿的零售租約佔該物業零售面積現時基本租金收入約73.6%，領展擬透過以較強租金負擔能力及較具影響力租戶取代現正支付較低、按營業額計算租金的即將到期租戶，進一步提升該物業之整體租金。

在交易前，領展已於內地擁有5項物業，並分佈於4個一線城市，按估值計算佔領展的物業組合總值的13.2%，計及是次收購後的相關比率將提升至14.8%。

據領展指出，會以內部資金及融資安排支付這項收購。據領展截至2020年9月底財務狀况，交易完成後，領展的備考經調整債務對資產總值比率將由17.9%上升至19.2% 。

領展昨逆市走高，股價曾高見73.9元或升2.85%，全日收報72.5元，升0.9%，成交額11.93億元。

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