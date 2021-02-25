恒指公司下周一公布改革建議 市場料本周季檢綜合指數將大改動

明報記者 蕭嘉聰

恒指公司去年底公布的改革諮詢提出五項建議，包括增加恒生指數成分股數目，由現時的52家股份，增加到65至80家成分股，並按行業組合挑選股份；所有成分股將不分股權架構，個股權重上限劃一為8%，亦會取消最低上市時間要求。根據模擬測試，如成分股達到80隻，中資企業比例將達65%。換言之，恒生指數日後將會加入大量新的成分股。

業界料泡泡瑪特藍月亮有機會納入

市場原預期恒指公司會在本周五公布季檢同時，公布諮詢結果。但目前諮詢結果在季檢後公布，意味改革可能在下一次季檢才會實行。

光大證券發報告預料，本次季檢最大的變動在於恒生綜合指數，亦即潛在納入港股通的股份。該行根據多個準則，估計將有29隻股份在周五季檢時獲納入綜指，當中以生物醫藥、物管、休閒娛樂及家電等消費類公司為主，佔比在80％以上，如順利納入名單，內地消費者可買賣的消費類公司比重將有望進一步上升。

該行預計，生物醫藥股如藥明巨諾（2126）、長江生命科技（0775）、榮昌生物（9995），物管股包括恒大物業（6666）、華潤萬象（1209）及合景悠活（3913）等，消費類如泡泡瑪特、藍月亮及VESYNC將有望納入名單。

光證料12家股份或剔出港股通

不過，根據市值及流動性不足等因素，光大證券預計，將有12家股份或被剔出港股通，包括數碼通（0315）、中國飛機租賃（1848）、IMAX CHINA（1970）及中化化肥（0297）。