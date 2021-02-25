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賽生藥業凍資逾2350億 超購千倍

【明報專訊】早前掛牌的醫藥股諾輝健康（6606），公開發售獲百萬人熱捧，引起港交所（0388）出手查詢重複認購問題。消息透露，昨天截止招股的賽生藥業（6600）反應相對回落，惟仍獲逾43萬人認購，超額認購達1067倍，凍資額達2351億元，頂頭槌飛錄得167張。

逾43萬人認購 頂頭槌飛167張

早前外電報道，賽生藥業擬以上限定價18.8元。該公司以每股17.2至18.8元招股，發售約1.16億股計算，集資額19.95億至21.81億元。該股將於3月3日掛牌，摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

隨多隻中概股回流香港作第二上市，帶旺本地市場，新股於掛牌首日往往大升，吸引更多散戶入飛。

除了諾輝健康，上月還有內地短片平台快手（1024）及SaaS概念股醫渡（2158），兩股份分別獲逾百萬人認購，凍資逾千萬元（見表）。

港交所上周突然向各大券商發電郵，要求提交所有成功中籤諾輝健康的客戶名單，或涉及監管機構擬嚴厲打擊近期日益氾濫的重複認購申請。以往匿名的機構投資者，是次亦被要求提交資料。

在認購人數飈升下，中籤率愈來愈低、抽中新股成本也愈來愈高。「新股王」快手認購500手才可穩獲一手，穩中成本高達575萬元；然而，今次諾輝健康則要大額認購近5400萬元才穩獲一手，令大量借貸數以百萬元甚至上千萬元認購孖展客戶空手而回。

明報記者

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相關字詞﹕醫渡（2158） 快手(1240) 新股

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