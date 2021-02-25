經濟

東亞去年多賺11%勝預期 派息0.4元

【明報專訊】去年銀行業撥備大幅增加，影響利潤普遍下跌，但東亞銀行（0023）則受惠2019年中國業務的大幅撥備在去年沒再出現，2020年純利按年上升10.86%至36.14億元，好過市場預期的22.79億元。期內內地業務虧損大幅收窄，惟環球央行量寬收窄淨息差，影響下半年表現，不過全年仍派息每股0.4元，按年減少13%。

東亞撥備前營運利潤按年下跌15.38%至83.47億元。末期息每股派0.24元。聯席行政總裁李民斌表示，近兩年「去風險」工作近乎完成，下半年已恢復貸款增長，在內地經濟復蘇推動下，料今年貸款規模會有不錯的增長。

東亞去年淨利息收入按年減少20.71%至115.5億元，淨息差按年下降0.38個百分點至1.86%，服務費及佣金收入淨額按年上升1.63%至29.22億元。金融工具減值損失按年減少35.56%，至46.74億元。東亞公布業績後，股價隨大市加深跌幅，收市下跌6%，報17.84元。

內地業務方面，去年除稅前虧損按年大幅收窄78%至10.48億元，信貸減值按年減少58%至29.54億元，減值貸款率下降0.71個百分點至3.1%。李民斌表示，去年首要任務是去風險，滿意目前貸款組合，下半年開始謹慎地增長貸款，提升金融機構和房地產相關貸款佔比，年底客戶貸款總額較上半年底增加6.4%至1270.33億元。他未有回應能否在今年扭虧，僅指會盡力完成。

疫情影響 港撥備升3倍

至於香港業務，去年稅前利潤按年跌42%至34.13億元。受疫情影響，信貸撥備按年升3倍至12.82億元，不過下半年撥備較上半年少三成至5.28億元。聯席行政總裁李民橋稱，今年未有特別撥備需要，雖然不良貸款率短期會維持高位，但認為本地信貸撥備會開始下跌。

港府昨日公布擬調高股票印花稅三成，對於會否影響非利息收入，李民橋認為措施主要影響高頻交易者，多於銀行的零售和高淨值客戶。

截至去年底，東亞普通股權資本比率為16.5%，較去年底上升0.9個百分點，不過派息比率按年降10個百分點至41%。李民斌表示，該行資本水平強勁，不過疫情為銀行帶來不穩定因素，所以保持較多資本，增加靈活性。

相關字詞﹕東亞中國 李民橋 李民斌 不良貸款 淨息差 東亞銀行 新冠肺炎

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