經濟
股票印花稅

港交所純利破頂 全年賺115億

【明報專訊】去年大市交投暢旺，港股日均成交高見1295億元，按年大幅增49%，帶動港交所（0388）去年純利增長23%至115.05億元，再創歷史新高，勝市場預期。集團全年收入錄得191.9億元，亦連續3年創新高。稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）錄得146.4億元，EBITDA利潤率錄得77%，按年升2個百分點。基本每股盈利9.11元。第二次中期股息每股派息4.46元，按年增49%。

第二次中期息增半至4.46元

去年現貨市場貢獻49.9億元收入，佔港交所總收入37%，增長動力部分源於互聯互通增長逾倍。去年北向交易日均成交創新高，錄得913億元人民幣，按年增1.19倍。南向交易日均成交244億元，同為新高，按年增1.26倍。滬深港通總收入共計達19.26億元，佔集團收入約一成，比例較2019年度增加約4個百分點。惟衍生市場表現較弱，分部貢獻收入按年微增8%至32.4億元。衍生權證、牛熊證及權證日均成交按年增3%至186億元，衍生產品合約交易費更按年跌11%。

滬深港通收入佔總數一成

倫敦金屬交易所（LME）方面，受疫情影響，收費交易金屬合約日均成交量按年跌7%，但因該所去年上調收費，加上場內交易圈暫時關閉，用戶要移師收費較高的電子交易平台，LME交易費按年增5100萬元，分部貢獻EBITDA約7.6億元。

[股票印花稅]

相關字詞﹕業績 港交所

上 / 下一篇新聞

加印花稅震散港股 蒸發1.9萬億市值 料今年增80億元稅收 業界轟「得不償失」
加印花稅震散港股 蒸發1.9萬億市值 料今年增80億元稅收 業界轟「得不償失」
港買賣股票均須交稅 落後中美英
港買賣股票均須交稅 落後中美英
料GDP年增3.3％ 學者：有點樂觀
料GDP年增3.3％ 學者：有點樂觀
中小企百分百擔保貸款延至年底 擴上限還款期
中小企百分百擔保貸款延至年底 擴上限還款期
研寬第二上市業務要求 港交所：將「嚴肅」諮詢
研寬第二上市業務要求 港交所：將「嚴肅」諮詢
政府加碼發銀債 門檻降至60歲
政府加碼發銀債 門檻降至60歲
港交所對加稅失望 難料交投影響 花旗料涉最多兩成交投 摩通指股價跌得太誇張
港交所對加稅失望 難料交投影響 花旗料涉最多兩成交投 摩通指股價跌得太誇張
吉利伙瑞典沃爾沃 開發智能系統供應全球
吉利伙瑞典沃爾沃 開發智能系統供應全球
東亞去年多賺11%勝預期 派息0.4元
東亞去年多賺11%勝預期 派息0.4元
賽生藥業凍資逾2350億 超購千倍
賽生藥業凍資逾2350億 超購千倍
恒指公司下周一公布改革建議 市場料本周季檢綜合指數將大改動
恒指公司下周一公布改革建議 市場料本周季檢綜合指數將大改動
領展33億入股上海商場
領展33億入股上海商場
華置料全年少賺逾20%
華置料全年少賺逾20%
新意網中期少賺5% 不派息
新意網中期少賺5% 不派息
鮑威爾：數碼美元屬儲局優先項目 首認迫切性 過往審慎立場現轉變
鮑威爾：數碼美元屬儲局優先項目 首認迫切性 過往審慎立場現轉變
美10年期債息 升穿1.4厘大關
美10年期債息 升穿1.4厘大關
蘋果擬增年度股息 上兩季每股0.205美元
蘋果擬增年度股息 上兩季每股0.205美元
張兆聰：傳統公用股強勢 粵海投資可留意
張兆聰：傳統公用股強勢 粵海投資可留意
李曉佳：加印花稅消息泄漏 財爺應正視
李曉佳：加印花稅消息泄漏 財爺應正視
技術取勝：港交所中線或下試460元
技術取勝：港交所中線或下試460元
劉思明：港交所倘失守昨低位 或展新跌浪
劉思明：港交所倘失守昨低位 或展新跌浪
周顯：揀疫苗梗係睇風險回報
周顯：揀疫苗梗係睇風險回報
湯文亮：共患難的預算案較易做
湯文亮：共患難的預算案較易做
下年度住宅官地僅6000伙 11年新低 陳茂波：研啟德5幅商業地轉住宅涉5800伙
下年度住宅官地僅6000伙 11年新低 陳茂波：研啟德5幅商業地轉住宅涉5800伙
十大屋苑差餉租值全跌 商舖急挫逾一成
十大屋苑差餉租值全跌 商舖急挫逾一成
官方樓指上月微升 結束3個月連跌
官方樓指上月微升 結束3個月連跌
會德豐今年擬推6盤 賣樓料逾200億
會德豐今年擬推6盤 賣樓料逾200億
規劃署不反對 長實海澄軒申轉住宅
規劃署不反對 長實海澄軒申轉住宅
灣區置業限購令 9市有寬有緊
灣區置業限購令 9市有寬有緊
英國樓市專家林浩文：BNO移民勿急沽港樓 可先租後買
英國樓市專家林浩文：BNO移民勿急沽港樓 可先租後買
倫敦住宅租金料不足抵消供款
倫敦住宅租金料不足抵消供款