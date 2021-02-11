港交所純利破頂 全年賺115億

第二次中期息增半至4.46元

去年現貨市場貢獻49.9億元收入，佔港交所總收入37%，增長動力部分源於互聯互通增長逾倍。去年北向交易日均成交創新高，錄得913億元人民幣，按年增1.19倍。南向交易日均成交244億元，同為新高，按年增1.26倍。滬深港通總收入共計達19.26億元，佔集團收入約一成，比例較2019年度增加約4個百分點。惟衍生市場表現較弱，分部貢獻收入按年微增8%至32.4億元。衍生權證、牛熊證及權證日均成交按年增3%至186億元，衍生產品合約交易費更按年跌11%。

滬深港通收入佔總數一成

倫敦金屬交易所（LME）方面，受疫情影響，收費交易金屬合約日均成交量按年跌7%，但因該所去年上調收費，加上場內交易圈暫時關閉，用戶要移師收費較高的電子交易平台，LME交易費按年增5100萬元，分部貢獻EBITDA約7.6億元。

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