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港交所對加稅失望 難料交投影響 花旗料涉最多兩成交投 摩通指股價跌得太誇張

【明報專訊】最新一份《財政預算案》宣布將股票印花稅上調三成，適逢港交所（0388）昨日業績放榜，雖然表現勝過多間大行預期，全日股價仍大跌近9%，成表現最差藍籌。港交所代理行政總裁戴志堅坦言，港府此前未有就加印花稅事宜諮詢港交所，公司昨日才知悉決定，並稱對加稅決定感到失望，但理解政府有稅收需要。

明報記者 馬迪帆

港交所昨日午後一度跌穿490元，較本周一才創下的新高587元挫近兩成。收市報509元，仍跌8.8%，失守20天線。戴志堅表示，公司仍需要時間消化消息，暫時無法預計印花稅上調對市場交投量的影響。他強調，不需要對加稅反應過度，雖然投資成本是投資者考慮因素之一，但相信市場最重要的仍是企業的質素、投資價值等因素，並指加稅未有改變香港的核心優勢。

戴志堅：毋須反應過度

至於印花稅上調消息釋出後，昨日北水資金淨流出亦創新高，被問及會否憂內地資金「散水」，戴志堅表示，淨流出情況並非首日，相信可能是獲利、憂慮市況等，而港交所作為市場運營者，並不關心短期流入流出，更看重長遠的資金流向。

多家大行昨日就印花稅上調發表評論，對後市看法不一。花旗認為，上調印花稅或令大市日均成交下跌一成，估計交易成本將可上升最多15%，影響港交所每股盈利將最多減少7%。該行認為，量化基金（quant fund）現時貢獻大市交投一至兩成，屆時加稅對其影響最大。

花旗：日均成交或跌一成

摩通則認為，印花稅上調後，消費者交易港股成本將上升27%至0.142%，但相信對市場換手率影響不大。該行強調，港交所仍具有壟斷地位，單日股價跌8%過於誇張，若大市長遠日均成交減少270億元，估計才可製造此跌幅。

回應引入SPAC：要做多啲工夫

此外，本周有本地報章引消息指，港交所亦有意跟隨新交所，研究引入美國大熱的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制。戴志堅未有確認消息是否屬實，僅回覆指港交所將繼續研究各種另類上市方法（alternatives），亦將會觀察及參考國際市場，但「不會照抄」，需要更多時間「做多啲工夫」。

戴亦提到，港交所的研究目標之一，將是令上市公司集資更有效率，毋須花費太多時間、擔心太多不確定因素。而美銀報告則估計，港交所最終將會採用SPAC機制，但料研究至推行機制將需時6至12個月。

[股票印花稅]

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