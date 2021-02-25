經濟
2021/22 財政預算案

政府加碼發銀債 門檻降至60歲

【明報專訊】發展債券市場是最新一份《財政預算案》的金融措施重點之一，財政司長陳茂波表示，計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券，以及不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond）。同時建議將政府債券計劃的借款上限由2000億元提升至3000億元，以有足夠空間發債，另決定將銀色債券的合資格年齡由目前的65歲降至60歲。

未提保底息率 料與去年看齊

去年政府發行的第七批iBond及第五批銀債認購反應熱烈。iBond共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超購2.8倍；至於銀債認購額更達432.24億元，超額認購近1.9倍，政府最終發行額提高至150億元。政府消息人士指，考慮到去年iBond與銀債反應熱烈，尤其是退休人士對銀債需求殷切，因此今年加碼發行額度；為此需要把政府債券計劃的借款上限由2000億元提升至3000億元，但須交由立法會通過。將銀債合資格年齡降至60歲，也是想讓一些提前退休人士有更多投資選擇。

過去iBond及銀債均設有保底息，政府去年分別將iBond和銀債的保底息上調至2厘及3.5厘，均遠較港銀定存息率吸引；而今次預算案未有提及本年度會否維持保底息率，消息亦指暫時未有具體詳情，但估計會與去年看齊。

研推綠色零售債券 讓市民參與

預算案亦計劃定期發行綠色債券，於未來5年發行合共約1755億元綠色債券，亦會研究發行綠色零售債券，讓市民參與。此外，政府亦打算擴大綠色債券計劃規模，將借款上限從1000億元提升至2000億元。政府消息人士表示，這樣能讓政府有更大空間嘗試發行不同幣種、項目的綠色債券，進一步豐富本港綠色金融產品。

[2021/22 財政預算案]

相關字詞﹕財政預算案 綠色債券 銀色債券

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