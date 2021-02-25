經濟
2021/22 財政預算案

研寬第二上市業務要求 港交所：將「嚴肅」諮詢

【明報專訊】在金融發展方面，新一份《財政預算案》提及，港交所（0388） 將檢視第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能來港第二上市及相應的市值要求。

港交所上市主管陳翊庭昨日於業績會回應指，改制並非新議題，去年已留意到有同股同權但非業務創新的中概股有意回港第二上市，亦相信制度有「放鬆空間」，但未有透露具體諮詢時間及內容。代理行政總裁戴志堅則表示，未來將會作出「嚴肅」諮詢，現階段不便透露太多。

現只要業務符合創新要求，同股同權或同股不同權的中概股皆可申第二上市，其他要求包括兩年良好上市合規紀錄、市值至少400億元，或市值至少100億元及最近一個財年收益逾10億元。

其他方面，政府爭取南向債券通年內開通，同時提升本地債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit，CMU系統）的效率和容量，引入新功能，以應付債券通擴容。

資助七成費用 鼓勵REITs來港上市

此外，擬為合資格房託基金（REITs）資助七成本地專業服務提供者費用，上限800萬元，為期兩年，以鼓勵更多REITs來港上市。當局亦計劃在下季提交立法建議，容許外地投資基金遷冊來港，並註冊為開放式基金型公司或有限合伙基金，且為這些開放式基金型公司資助七成本地專業服務提供者費用，上限100萬元，為期3年。

預算案也建議推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃，視乎證券年期，每次發行資助上限為1200萬元，以吸引險企來港發行保險相連證券，但因產品複雜，暫定只讓機構投資者參與。

[2021/22 財政預算案]

相關字詞﹕港交所 債券通 中概股 第二上市

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