經濟
2021/22 財政預算案

中小企百分百擔保貸款延至年底 擴上限還款期

【明報專訊】疫情未消退，去年政府推出的中小企百分百擔保貸款亦延長申請，昨日財政預算案提出，將延長期限延至今年底，而且將最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金總和，或由500萬元提高至600萬元。此外，還款期由5年增加至8年，而還息不還本安排則由最多12個月增加至最多18個月。香港按證保險公司則表示，爭取1個月內落實上述新安排。

按證保險公司：爭取1個月內落實

政府消息人士指，新安排下，此前已申請獲批的企業亦可再補交文件，從而獲得新安排下額外新增的貸款額。而截至今年1月底，獲批申請數達到2.7萬宗，批出金額427億元，只有單位數個案可能出現壞帳，可見措施反應及效果良好。

預算案亦提到，向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD基金）」注資15億元，令總資金池增至60億元，同時提高每宗資助上限至600萬元，及將資助範圍由20個經濟體增加至37個，新增地區包括日韓、英、德、意、荷等成熟經濟體，且考慮到疫情下企業無法赴海外參加實體展，審批上亦接受申報網上形式的市場拓展。

預算案也提出約95億元的其他支援企業措施，包括寬減利得稅、差餉等（見表），但今年利得稅寬減上限從去年的2萬元下調至1萬元，且沒有寬減企業電費，不過2020/21年度後兩季差餉的每季寬減上限增加了500元至2000元。

[2021/22 財政預算案]

相關字詞﹕利得稅 BUD基金 還息不還本 百份百擔保

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