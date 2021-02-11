料GDP年增3.3％ 學者：有點樂觀

李兆波：疫前每年3％增長也不易

中文大學商學院高級講師李兆波指出，計及去年跌6.1％的低基數和疫苗已開始接種，消費零售等行業有望轉好，今年香港GDP有3.5％至5.5％是一個合理預測。

不過，預算案提到香港憑一國兩制、一帶一路與大灣區機遇、推動創科發展等因素下，預期本港經濟在2022至2025年間平均每年實質增長3.3％，對此李兆波就不敢苟同。「今年是因為低基數，但明年之後當經濟回到正常水平，要有每年3％以上增長不易」。

李兆波直言，在經歷了社會事件及《港區國安法》實行後，香港經濟孰好孰壞難以估計，當跨境恢復正常「有人進來，但也有人會走」，覺得政府這個中期預測樂觀了。事實上，2010年以來，香港未試過連續3年GDP增速高於3.3％，而且只有2010、2011及2017年的GDP是在3.3％以上（見圖）。

失業率短期料升 增幅有望緩和

另外，陳茂波昨日出席記者會表示，有信心今年經濟增長可達到預測的水平；中期而言，香港會繼續受惠於內地持續發展和全球經濟重心東移的大趨勢，經濟前景正面。政府消息人士則透露，今年GDP增幅是在假設疫情改善及中美關係不會急劇惡化的基礎下作出的預測，但兩者不確定性仍高，是需要關注的風險。而今年的紓困措施，估計會為本港經濟帶來兩個百分點的拉動作用。失業率方面，因數據會有滯後，料短期仍會上升，但增幅有望趨緩和。

[2021/22 財政預算案]