加印花稅震散港股 蒸發1.9萬億市值 料今年增80億元稅收 業界轟「得不償失」

明報記者 陳偉燊、陳子凌

政府提高股票印花稅消息昨早11時前在本地財經網站流傳，並遭外電彭博引述，瞬即令跌勢加劇。港股上午一度大跌逾600點，加稅消息落實後更跌勢未止，全日急跌914點，收報29,718點。港股市值單日下跌18,784億元，降至約54.15萬億元，港交所（0388）市值亦蒸發621億元。

陳茂波回應跌市：滬日股市同回調

不過，財政司長陳茂波昨晚回應股市大跌時，指上海、日本等股市亦有回調，市場有升有跌，不只是香港，不會以一兩天股市升跌與印花稅調整扣上必然關係。恒指昨天跌3％，上證指數及日經指數則跌2％及1.6％。

對於「財爺」宣布加股票印花稅疑走漏風聲，財經事務及庫務局發言人回覆指「財政預算案內容保密」，不評論內容公布前的市場出現的準確揣測（相關分析刊B2）。證監會表示不評論。

政府消息人士指，將於8月1日起上調股票印花稅，這是自2001年來首次調整稅率，預期由8月起至明年3月底將帶來額外80億元收入，以整個財年計則多獲約120億元稅收，以2020/21年度預算股票印花稅收入達350億元（見表）計，港府似乎並不預期加稅會令成交下滑，影響原有印花稅稅收。

金融業界此前已強烈反對加稅，立法會議員（金融服務界）張華峰形容上調股票印花稅是「殺雞取卵」、「得不償失」。他希望政府鄭重承諾，當疫情退卻、政府收入回復正常之時，要立即下調稅項。證券商協會主席陳柏楠則恐香港加稅會招致機構投資者轉移到其他市場，令香港市場「因加得減」。

券商「超失望」 批只顧短期利益

勝利證券行政總裁高鵑則認為，「加稅肯定會減低香港的競爭力，感到超失望」，並批評政府不應該看到成交暢旺而開刀，及不應只以短期利益行事。永裕證券董事總經理謝明光預料，內地一些交易量較大的客戶，恐受加稅影響而卻步。

會計界方面，畢馬威中國企業稅務諮詢合伙人何家輝指，政府增加股票印花稅短期內為政府提供一個增加稅收的快速解決方案，然而，政府亦要取平衡以確保香港市場保持競爭優勢。安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波則相信，在經濟環境許可下政府會把稅率向下調整。不過，投資銀行傑富瑞（Jefferies）認為，政府此舉有如內地市場般用作減緩熱錢湧入，該行正關注將來政府會重施故技加稅。

[2021/22 財政預算案 股票印花稅]