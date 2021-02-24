本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成

德士古道舖10年帳賺1480萬

另有個別業主因賺幅較大，願意劈價沽貨。市場消息指，荃灣德士古道36至60號東亞花園地下A101A號舖，面積1450方呎，原業主早前以3000萬元放售，因急沽貨套現，近期願接受較大議價空間，該舖終以2380萬元易手，累減620萬元或21%，折合呎價約1.64萬元。

商舖現租予地產代理及凍肉店，月租約6.3萬元，即買家可享租金回報約3.2厘。原業主早於2011年以900萬元購入，大幅減價後帳面仍獲利1480萬元或1.64倍。

傳南匯廣場呎租低見16元

此外，商廈市場錄低價租賃成交，市場消息指，香港仔黃竹坑業興街南匯廣場低層12室，面積843方呎，傳以月租1.35萬元租出，呎租僅16元，呎租首度跌穿20元水平，料為該廈新低呎租。業主2009年5月以約125萬元購入，現可享租金回報13厘。