經濟

香港地產

多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率

【明報專訊】各地產代理行部署人手迎接樓市旺勢。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，對今年樓市非常樂觀，認為樓價會「爆升」，預計整體樓價升10%或以上，豪宅物業更有逾10%以上的升幅。

利嘉閣擬增兩成人手

他指，集團今年會投放大量資源增聘人手，計劃由現時2500人，增加20%或500人至3000人，另額外增10間分行配合。利嘉閣地產主席施慧勤則表示，疫下準買家善用科技，集團將投放逾2000萬元研究及拓展線上線下服務。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指，新冠疫苗接種計劃經已展開，經濟活動逐步重拾正軌，計劃擴充業務，中原地產香港現時分行約450間，人手約6000人，計劃今年額外增設30間或7%至480間分行，而營業員人數將由6000人增加8%至6500人。他續指，該行新近進駐大埔白石角，以月租近40萬元租用白石角海鑽．天賦海灣地下G07至G09號相連舖位，面積約2300方呎，呎租約174元，該舖暫為區內面積最大的代理舖位。

中原美聯搶租白石角巨舖

另一龍頭代理行美聯物業，其住宅部行政總裁布少明表示，集團擬年內增聘900名人手及新增約30間分行。該行先後於火炭御龍山及大埔白石角海鑽．天賦海灣增設兩個旗艦舖，前者面積近3000方呎、共60人；而位於白石角海鑽‧天賦海灣地下G2至G3的相連舖位，面積共約2200方呎，舖租約20萬元，呎租約91元，涉約50名代理。

相關字詞﹕美聯物業 中原地產 施慧勤 利嘉閣地產

上 / 下一篇新聞

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
傳富衛擬美星上市
傳富衛擬美星上市
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
港供滿樓需不吃喝21年
港供滿樓需不吃喝21年
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映