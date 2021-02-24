多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率

利嘉閣擬增兩成人手

他指，集團今年會投放大量資源增聘人手，計劃由現時2500人，增加20%或500人至3000人，另額外增10間分行配合。利嘉閣地產主席施慧勤則表示，疫下準買家善用科技，集團將投放逾2000萬元研究及拓展線上線下服務。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指，新冠疫苗接種計劃經已展開，經濟活動逐步重拾正軌，計劃擴充業務，中原地產香港現時分行約450間，人手約6000人，計劃今年額外增設30間或7%至480間分行，而營業員人數將由6000人增加8%至6500人。他續指，該行新近進駐大埔白石角，以月租近40萬元租用白石角海鑽．天賦海灣地下G07至G09號相連舖位，面積約2300方呎，呎租約174元，該舖暫為區內面積最大的代理舖位。

中原美聯搶租白石角巨舖

另一龍頭代理行美聯物業，其住宅部行政總裁布少明表示，集團擬年內增聘900名人手及新增約30間分行。該行先後於火炭御龍山及大埔白石角海鑽．天賦海灣增設兩個旗艦舖，前者面積近3000方呎、共60人；而位於白石角海鑽‧天賦海灣地下G2至G3的相連舖位，面積共約2200方呎，舖租約20萬元，呎租約91元，涉約50名代理。