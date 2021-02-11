經濟

香港地產

青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低

【明報專訊】新春長假後二手交投仍然暢旺，但個別屋苑做價卻為近年新低。中原地產分區營業經理蔡偉明表示，青衣青宏苑B座中層7室，實用面積506方呎，2房間隔，以568萬元綠表價沽出，實呎11,225元，做價為屋苑逾兩年新低，買家為同區客。原業主2001年以115.8萬元未補價向房委會一手買入，由於早前已購入新樓，需要套現資金周轉，故以低價賣樓，但帳面仍大幅獲利452.2萬元或3.9倍。

翰林峰2房1300萬沽

不足4年蝕逾百萬

此外，再有數年前高價購入的市區單幢新盤業主蝕讓離場。土地註冊處資料顯示，西環翰林峰1座高層C室，實用面積427方呎，2房間隔，上月底以1300萬元易手，實呎30,445元。原業主2017年5月1347.936萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕讓逾47.9萬元或4%，若連使費計料實蝕逾100萬元或7%離場。

太古城2房33年升值19倍

龍頭屋苑鰂魚涌太古城，有長情業主沽貨勁賺離場。美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城本月暫錄33宗成交，其中位於恒天閣高層F室，實用面積567方呎，2房間隔，以1218萬元成交，實呎約21,481元。買家為同區用家，原業主1987年7月以約60.8萬元購入，帳面大幅獲利約1157.2萬元或19倍。

采葉庭3日5成交 2房618萬易手

另外，元朗二手交投暢旺，即使不鄰近西鐵元朗站的采葉庭，3日內亦連錄5宗成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，采葉庭本月累錄10宗成交，平均實呎13,156元，單是過去3日已連錄5宗成交，即佔本月交投量一半，其中9座中層H室，實用面積460方呎，2房間隔，叫價620萬元，微減2萬元，以618萬元沽出，實呎13,435元。原業主2003年12月以約121萬元買入單位，持貨約17年，帳面獲利約497萬元或4.1倍。

相關字詞﹕采葉庭 太古城 翰林峰 青宏苑

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