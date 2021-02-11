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GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙

【明報專訊】農曆新年假期後，後多個新盤相繼推售，其中會德豐旗下啟德GRANDE MONACO，將於周六首輪推售102伙，包括88伙以發價單形式銷售的單位，而項目至昨晚暫收約600票，超額認購近6倍。

88伙以價單形式出售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO周六以發價單銷售的88伙，包括29個1房、37個2房、16個3房及6個4房單位，實用面積345至961方呎，定價963.7萬至3146.5萬元，折實價則介乎766.2萬至2501.5萬元，折實實呎21,829至27,063元，折實平均實呎24,124元；以折實價計，市值約10.9億元。發展商同時安排14伙同日招標發售，包括8個3房1套連工作間及洗手間加儲物房單位，以及6個4房1套連加工作間及連洗手間單位，即日截標。

安峯首輪沽3伙 華懋：銷情符預期

此外，華懋旗下觀塘安達臣道安峯，昨進行首輪銷售。市場消息指，項目單日售出3伙，華懋銷售部總監吳崇武表示，是次銷情合乎預期，安達臣全新發展區為政府近年銳意打造，故集團決定提前申請預售樓花同意書及進行銷售，預留充裕時間予市民深入了解安達臣之全新發展，及其雄厚的發展潛力，集團相信當整區數年發展完全成熟後，預計升值潛力將無可限量，而隨著發展區日漸成形，市民對該區加強了解，料銷情將會持續。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，安峯位處全新發展區域，準買家需時認識及考慮，而於現時大牛市市况下，發展商遲賣會更貴，亦不急於一次過大量傾銷。

翰林峰特色戶3450萬沽 實呎4.75萬

另外，恒地（0012）西環翰林峰，昨售出一個連天台特色單位，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，上述單位為第5座39樓A單位，實用面積726方呎，附設合共263方呎平台及172方呎天台，2房1套房連雙儲物房間隔，成交價約3449.95萬元，實呎47,520元，呎價屬項目次高。

相關字詞﹕翰林峰 安峯 會德豐

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