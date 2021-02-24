九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高

明報記者 林尚民

上述11 Plantation Road，由九倉持有，並由會德豐地產及夏利文物業租務負責招租工作。項目最新以招標形式推出1號洋房招租，並於今日傍晚截標。發展商指，今次推出的1號洋房，實用面積10,804方呎，望維港及南區海景雙邊景致，獨立屋設2333方呎前後花園，並有約2700方呎私人地庫，可用作車庫或多用途空間。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目早前已獲收不少潛在客戶查詢，包括本地家庭客、國際客戶及跨國公司等，料租金有望打破紀錄。

維港南區雙海景罕見

就項目招標文件所見，今次推出之1號洋房，租客須支付1張或多張金額合共等於100萬元的本票，作為部分臨時按金，另同時須支付按金餘款，而單位配備一系列Miele及Sub Zero爐具及家庭電器等。

11 Plantation Road前身為九倉旗下收租物業Mountain Court，發展商表示，項目共設7幢獨立洋房，實用面積約6000至10,000方呎，每幢獨立洋房均設私人車庫花園及升降機，另屋苑設4重保安系統，包括玻璃破損感應器及遠紅外線感應器等，並委託專業保安公司保障住戶安全，並引入反竊聽服務。

富豪‧山峯21號逾1.1億沽

農曆新年前市場已錄多宗大額豪宅租賃成交，其中信置（0083）持有的淺水灣道38號一幢洋房，實用面積4571方呎，以月租約70萬元租出，實用呎租約153元，料呎租及月租均為疫情下最貴豪宅租務成交。若以此計算，估計上述11 Plantation Road月租料逾百萬元。

美聯住宅部行政總裁布少明指，雖然疫情下內地或跨國租客未能來港，一般豪宅租金受壓，但上述超級豪宅仍有捧場客，料短期內租務情况平穩，一旦疫情穩定後，料租務市場價量齊升。

另豪宅新盤再有大額成交。百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚麗坪路富豪．山峯，以約1.115億元售出21號獨立屋及兩個車位，實用面積3026方呎，連2022方呎花園及泳池、585方呎天台，實呎36,860元。南豐及豐資源合作的壽臣山深水灣徑8號，則推出實用面積3641方呎的1座9樓B室，3月1日招標一小時。