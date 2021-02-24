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經濟
2021年2月24日星期三
技術取勝
投資策略
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
傳富衛擬美星上市
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
港供滿樓需不吃喝21年
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
技術取勝：澳博中線上升動力強
【明報專訊】中生製藥有望向8.8元推進（圖）
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