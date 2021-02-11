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電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億

【明報專訊】投資者在尋找下一個特斯拉（Tesla）之際，美國電動車初創Lucid Motors將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Churhill Capital Corp IV合併，借殼上市。這交易將為Lucid帶來44億美元（約343億港元）資金，令該公司的估值增至240億美元（約1872億港元）。《華爾街日報》形容，對於一家尚未投產的汽車公司來說，Lucid估值極高。相比之下，通用汽車（GM）市值約750億美元，去年稅前利潤為97億美元，在全球賣出約680萬輛汽車。

Lucid表示，上市是為了加快進入下一發展階段。該公司計劃今年下半年起交付首款汽車，這款全電動豪華房車名為Air，售價為16.9萬美元。

韓電商巨頭Coupang估值3900億

此外，《華爾街日報》報道，韓國電商巨頭Coupang本月提交了在紐約首次公開募股（IPO）的申請，最早可能在3月掛牌上市。該公司估值預計將超過500億美元（約3900億港元），有望成為阿里巴巴2014年上市以來，估值最高的外國公司，屆時持股38%的軟銀有望大賺。自2015年以來，軟銀累計向Coupang投資了27億美元。該公司去年實現收入120億美元，仍未盈利。

另外，軟銀就洽購股份，接近與共享辦公室WeWork聯合創辦人紐曼（Adam Neumann）達成協議，為WeWork重新IPO掃除障礙。《華爾街日報》稱，根據正在討論的條款，軟銀將斥資約15億美元，購買WeWork早期投資者及員工的股份，當中包括以接近5億美元，從紐曼手上購買股份。

（綜合報道）

[國際金融]

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