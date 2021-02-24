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比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關

【明報專訊】美國國債孳息率上升，為資產泡沫敲響警號。在部分美國科技股回調之際，比特幣價格也猶如過山車，它在周一升穿5.8萬美元大關創新高後，價格隨即暴跌逾17%，跌穿4.8萬美元關口。雖然比特幣價格周二曾重上5.5萬美元，但之後曾跌穿4.5萬美元關口，昨晚價格在5萬美元以下徘徊。有「末日博士」之稱經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，近期跟風買入比特幣的散戶，與2017年底高位買入比特幣散戶一樣，因害怕錯過賺錢的機會而買入，而他們都將面臨泡沫爆破。

末日博士：泡沫將爆破 有人操縱

魯賓尼預告，歷史將會重演，散戶因害怕執輸的心理高追比特幣，助長泡沫，最終將被壓垮，就像那些2017年底在接近2萬美元高位接貨的散戶一樣，翌年底面對比特幣跌至3000美元。他又認為比特幣急升急跌，背後有人操縱，並非出於對冲通脹。他指出，當比特幣急升之際，黃金價格反而下滑，反映比特幣升跌與對冲通脹無關，而這背後肯定有人操縱。

他說，無論是散戶或機構投資者，都應衡量是否值得冒如此風險，投資於一種根本算不上是資產的東西，根本無人知道這種「偽資產」的價值，這純粹是一場「自我實現」的投機遊戲。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）亦警告，若投資者的本錢不夠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）多，就不應投資比特幣。蓋茨說，馬斯克有很多錢，他非常老練，比特幣升跌對他影響不大，但那些在比特幣升浪中追入的散戶，他們可能沒有那麼多閒錢，「要是你沒有馬斯克那麼有錢，還是應該謹慎點」。

（綜合報道）

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