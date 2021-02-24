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鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發

【明報專訊】面對美國通脹預期升溫，美國10年期國債孳息率昨晚曾高見1.389厘，以科技股為首的增長型股票續跌，特斯拉（Tesla）股價早段曾挫一成。納指早段跌2%，跌穿50天移動平均線，是去年11月初以來首次。標普500指數早段跌逾1%，道指曾跌200點。不過聯儲局主席鮑威爾昨試圖為通脹預期降溫，強調通脹仍然溫和，並重申買債規模不變。他發言之際，美國10年期國債孳息率回落至1.35厘，美股跌幅收窄。

這是拜登入主白宮後，鮑威爾首次參加半年一度的國會聽證會，向參議院銀行委員會透露政策取向。鮑威爾昨晚表示，雖然期望今年稍後美國經濟逐步恢復正常，但仍會繼續提供貨幣政策支持，即使前景改善，買債措施仍會持續。他指出，受疫情影響，通脹仍然溫和，現在的價格壓力不構成威脅。

Tesla早段續挫一成

他形容，距離通脹目標及充份就業仍然遙遠，可能需要一段時間才能取得更多實質進展。鮑威爾稱，經濟復蘇仍然不平衡，不應低估目前面臨的挑戰，但今年稍後的前景可望改善，尤其是疫苗接種的進展，應有助於加快經濟活動的恢復。隨着疫苗接種計劃推進，加上價值1.9萬億美元的紓困方案可望快將在美國國會通過，促使經濟師提高了對美國今年經濟增長的預期，加劇了通脹增長加快的擔憂，使美國國債孳息率向上。標普500指數從去年3月的疫市底反彈75%後，部分科技股的估值高企。

「科技股女股神」Cathie Wood旗下方舟投資公司（ARK Invest）規模最大的基金ARK Innovation ETF（ARKK）周一跌5.8%，是今年以來表現最差一天。該ETF權重最高（達9%）的特斯拉周一股價挫8.55％（見表），第二大重倉的串流媒體播放器製造商Roku則股價跌6.3%。ARKK前十大重倉股中的串流音樂平台Spotify和美國房地產網站Zillow，周一股價分別跌4%及6.4%。

Wood曾警告科技股對息率敏感

特斯拉股價周一急跌，導致其創辦人馬斯克（Elon Musk）的財富蒸發150億美元，總身家降至1830億美元。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克的全球首富寶座，又回到身家達1860億美元亞馬遜創辦人貝索斯手上。Cathie Wood上周曾警告，科技股對利率較為敏感，若利率急升，其基金的投資組合價值將被重估。事實上，ARKK重倉的特斯拉及電子支付系統Square，早前都參與了高風險的比特幣投資。在美國國債孳息率上升之際，比特幣價格也趨波動（見另稿）。ARKK去年的回報率達到148%。分析師指出，ARKK主要持倉股票，大多缺乏「FAAMG（facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）」強勢股的現金流，投機性較高，估值易受衝擊。本月直至周一，ARKK的升幅收窄至4.6%。Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）稱，如果ARKK繼續下跌，將引發擔憂。由於它有很多資產流動性不太好，若較多投資者想沽出這些股票，情况可能會比較麻煩。

（綜合報道）

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