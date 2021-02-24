經濟

鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場

【明報專訊】律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）昨日公布，公司旗下升降機和自動梯子公司Anlev Elevator Group，最近於英國倫敦設立首個據點，進軍歐洲市場，為當地客戶提供涵蓋升降機及自動梯設計、生產、安裝及維修保養的服務。

安樂工程昨日收報1.53元，升5.52%。Anlev目前是唯一獲英國鐵路網公司（Network Rail）認可的獨立自動梯生產商；Anlev負責為其多個主要車站，包括滑鐵盧（Waterloo）站、 利茲（Leeds）站、 柏靈頓（Paddington）站及伯明翰新街（Birmingham New Street）站提供自動梯服務。

此外，安樂工程亦提到，Anlev去年與紐約升降機及自動梯公司Transel Elevator & Electric（TEI）結盟，成功進軍美國市場。

Anlev：去年成功進軍美國市場

翻查資料，安樂工程於去年3月宣布，透過Anlev以2.78億元收購TEI的51%股權，但同年8月7日美國財政部宣布制裁11名中港官員，鄭若驊亦榜上有名。

雖然安樂工程兩日後出聲明指，鄭若驊只是以主席潘樂陶妻子「配偶權益」身分持有63.48%股權，認為美國制裁不適用於公司，但卻在8月11日宣布以「成本價」140萬美元（約1092萬港元），向TEI主席Mark Gregorio回售2%股份，以使安樂持股從51%降至49%，從而令TEI不再屬於安樂控股的子公司。

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