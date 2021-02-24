港供滿樓需不吃喝21年

連續11年蟬聯「樓價王」

報告研究了包括澳洲、加拿大、香港、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、美國和英國共8個國家地區的92個城市數據，香港去年繼續力壓溫哥華、悉尼及奧克蘭等（詳見表），蟬聯全球樓價最難負擔城市。雖然去年住宅樓價中位數相對家庭入息中位數比率較2019年輕微收窄，但也只是從20.9倍略降至20.7倍，而且與排名第二及第三的溫哥華及悉尼相比，港人所面對的樓價壓力大幅拋離其他主要城市。

報告指出，大部分城市因去年疫情影響及樓價上升，令供樓負擔能力進一步惡化，除了香港之外，排首10名的其他城市，樓價中位數相對家庭入息中位數比率均有不同程度上升。

比率上升除了與疫情有關之外，大量新買家入市亦使許多城市的樓價上漲較快，當中又以郊區的樓價上升較快，拉動了整體水平。

WFH趨勢或助降樓價

報告又稱，樓價的持續上升，對負擔壓力較重的許多低收入及中收入家庭而言是最壞的影響，更惡劣的負擔壓力，將令這些家庭的生活質素進一步下滑，貧富差距進一步加劇。

不過，報告同時指出，疫情催生了在家工作（WFH）的趨勢，可能會令一些家庭在置業時不用考慮上班方面的限制，如此一來，或可加速使一些置業者尋找較廉價的房屋，從而向樓價更易負擔的地區遷移，如此一來，可能有助部分居住成本高的地區平抑甚至降低樓價。