經濟

港供滿樓需不吃喝21年

【明報專訊】國際公共政策顧問機構Demographia昨日公布一年一度的全球城市樓價負擔能力報告，在8個國家地區的92個城市當中，香港連續第11年蟬聯全球樓價最難負擔的城市，2020年住宅樓價中位數對家庭入息中位數比率達20.7倍，相當於港人要不吃不喝20.7年才能置業，負擔程度遠超於排名第二的溫哥華以及排第三的悉尼。

連續11年蟬聯「樓價王」

報告研究了包括澳洲、加拿大、香港、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、美國和英國共8個國家地區的92個城市數據，香港去年繼續力壓溫哥華、悉尼及奧克蘭等（詳見表），蟬聯全球樓價最難負擔城市。雖然去年住宅樓價中位數相對家庭入息中位數比率較2019年輕微收窄，但也只是從20.9倍略降至20.7倍，而且與排名第二及第三的溫哥華及悉尼相比，港人所面對的樓價壓力大幅拋離其他主要城市。

報告指出，大部分城市因去年疫情影響及樓價上升，令供樓負擔能力進一步惡化，除了香港之外，排首10名的其他城市，樓價中位數相對家庭入息中位數比率均有不同程度上升。

比率上升除了與疫情有關之外，大量新買家入市亦使許多城市的樓價上漲較快，當中又以郊區的樓價上升較快，拉動了整體水平。

WFH趨勢或助降樓價

報告又稱，樓價的持續上升，對負擔壓力較重的許多低收入及中收入家庭而言是最壞的影響，更惡劣的負擔壓力，將令這些家庭的生活質素進一步下滑，貧富差距進一步加劇。

不過，報告同時指出，疫情催生了在家工作（WFH）的趨勢，可能會令一些家庭在置業時不用考慮上班方面的限制，如此一來，或可加速使一些置業者尋找較廉價的房屋，從而向樓價更易負擔的地區遷移，如此一來，可能有助部分居住成本高的地區平抑甚至降低樓價。

上 / 下一篇新聞

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
傳富衛擬美星上市
傳富衛擬美星上市
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映