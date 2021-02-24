經濟

數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升

【明報專訊】數碼通（0315）昨日公布截至去年底止中期業績，由於期內5G相關業務收入增加，抵消部分漫遊業務下跌影響，純利微升0.75%至2.67億元，中期息維持每股派0.145元。疫情嚴重打擊港人出國，集團副主席及執行董事馮玉麟表示，難估計漫遊業務何時恢復，但目前5G客戶佔流動服務用戶約一成，上客量勝預期，加上5G服務ARPU（每月每戶平均收入）較高，料長遠可彌補損失。

明報記者 陳麗歡

數碼通績前收報4.54元，全日跌近0.9%，成交金額約852萬元。集團上半年度收入按年下跌23.8%至32.44億元，當中服務收入按年跌近10%至21.72元，主要基於漫遊業務大減所致，但與上一財年的下半年度比較，服務收入則微增0.2%，當中主因本地業務收入上升抵消部分漫遊收入下跌。手機及配件銷售業務收入按年大跌逾41%至10.72億元，主要基於部分品牌5G手機推出押後，但倘與上一財年的下半年度比較，受惠於iPhone 12推出，手機及配件銷售額增加91%。

數碼通上半年度EBITDA（即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年僅微跌至12.73億元，主因店鋪租金下調，與業主具商議空間，以及iPhone 12的推出及市場反應熱烈，5G流動服務月費利潤率改善期內EBITDA和推動收入。

半年收入按年跌24%

對於期內流動服務ARPU按年跌13%至196元，馮玉麟解釋，5G上客量超過預期，集團已有10%的流動服務客戶轉用5G計劃，惟雖然目前5G的ARPU平均高50元至100元，未來可持續上升，但佔利潤比例較大的漫遊業務疫情下備受打擊，令整體ARPU持續受壓，現時表現已反映公司業務極具韌力。他更預計，全球旅遊仍受疫情影響，難預計漫遊業務何時恢復，長遠而言5G業務可彌補漫遊業務損失。截至去年底止，數碼通香港客數按年升6%至280萬戶，月費計劃客戶流失率維持0.8%低位。

流動服務ARPU跌至196元

數碼通去年新增5G家居寬頻業務，集團市場及銷售部主管林寶彤指上客量勝預期，惟未透露具體數字。林寶彤形容，5G家居寬頻新增在家工作等上班客戶群，未來會加大推廣5G家居寬頻，如推出7日的免費試用期。財務部主管梁德文透露，今年全年資本開支預測6.5億元至7億元，上半年實際投入資本開支為2.9億元，意味下半年仍會投入3億至4億元。

上 / 下一篇新聞

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
傳富衛擬美星上市
傳富衛擬美星上市
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
港供滿樓需不吃喝21年
港供滿樓需不吃喝21年
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映