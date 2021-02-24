數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升

明報記者 陳麗歡

數碼通績前收報4.54元，全日跌近0.9%，成交金額約852萬元。集團上半年度收入按年下跌23.8%至32.44億元，當中服務收入按年跌近10%至21.72元，主要基於漫遊業務大減所致，但與上一財年的下半年度比較，服務收入則微增0.2%，當中主因本地業務收入上升抵消部分漫遊收入下跌。手機及配件銷售業務收入按年大跌逾41%至10.72億元，主要基於部分品牌5G手機推出押後，但倘與上一財年的下半年度比較，受惠於iPhone 12推出，手機及配件銷售額增加91%。

數碼通上半年度EBITDA（即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年僅微跌至12.73億元，主因店鋪租金下調，與業主具商議空間，以及iPhone 12的推出及市場反應熱烈，5G流動服務月費利潤率改善期內EBITDA和推動收入。

半年收入按年跌24%

對於期內流動服務ARPU按年跌13%至196元，馮玉麟解釋，5G上客量超過預期，集團已有10%的流動服務客戶轉用5G計劃，惟雖然目前5G的ARPU平均高50元至100元，未來可持續上升，但佔利潤比例較大的漫遊業務疫情下備受打擊，令整體ARPU持續受壓，現時表現已反映公司業務極具韌力。他更預計，全球旅遊仍受疫情影響，難預計漫遊業務何時恢復，長遠而言5G業務可彌補漫遊業務損失。截至去年底止，數碼通香港客數按年升6%至280萬戶，月費計劃客戶流失率維持0.8%低位。

流動服務ARPU跌至196元

數碼通去年新增5G家居寬頻業務，集團市場及銷售部主管林寶彤指上客量勝預期，惟未透露具體數字。林寶彤形容，5G家居寬頻新增在家工作等上班客戶群，未來會加大推廣5G家居寬頻，如推出7日的免費試用期。財務部主管梁德文透露，今年全年資本開支預測6.5億元至7億元，上半年實際投入資本開支為2.9億元，意味下半年仍會投入3億至4億元。