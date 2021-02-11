恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後

恒指夜期大低水265點

近日舊經濟股急起直追，恒指地產分類指數昨收市升2.78％至35,152點，農曆新年長假期後已累升9％。相反，恒生科技指數昨日再跌1.14％，收報9863點，自歷史高位回調一成，兩指數表現距離逐漸拉近（見圖）。新世界（0017）及新地（0016）昨日均升5％，長實（1113）及恒地（0012）則升逾4％。

友邦（1299）收市升4.77％，報105.4元，貢獻恒指140點升幅；美團（3690）跌1.85％，收報392.8元；小米（1810）亦跌3.1％，收報28.1元；騰訊（0700）跌0.91％，收報707元。

澳門取消內地人士入境隔離措施，濠賭股全線向上，銀娛（0027）及金沙中國（1928）分別升8.9％及7.5％。本地零售及收租股亦有追捧，六福（0590）及希慎（0014）同創52周高，分別升9.3％及5.4％。莎莎（0178）亦再升6.6％，收報1.93元。但恒指夜期急回，至昨晚11時報30,368點，低水265點。

分析：舊經濟股升浪可持續

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，踏入業績期，新經濟股業績很大機會較預期好，因此預料只會作少許調整，資金又輪動至傳統經濟股，所以恒指跌幅不會很大，可企穩在30,000點之上。他又稱，舊經濟股在疫苗憧憬下，加上過去跌幅較久，如果去年第四季業績有所改善，相信升浪可持續一段時間。