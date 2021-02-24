財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見

明報記者 陳偉燊

康宏發言人表示：「康宏知悉財匯局的公布，相信核數師會全面配合。」曾呼籲財匯局注意及跟進康宏情况的馬時亨表示，歡迎監管機構介入調查，亦同意財匯局的觀點。本報曾致電中匯安達作進一步查詢，至截稿前未有回覆。

康宏3年報表 共25項提保留意見

康宏的3份業績報告顯示，中匯安達全部都出具保留意見，在2017年度、2018年度及2019年度的報表涉及保留意見基礎的事項分別達8項、9項及8項，共25項，橫跨3年關注的事項包括應收貸款、2016年收購附屬公司，以及指出無法就2015年10月底配股後在帳目內形成的24.156億元配售股份儲備，取得充足及合適的審計憑證及合理解釋，因此無法確定每股虧損的準確性。至於2019年業績，更顯示高達27.49億元的股東權益總額中，配售股份儲備佔最大部分，倘若扣除儲備部分，股東權益將大減至約3.33億元。

財匯局稱，考慮到康宏的核數師中匯描述例外情况的性質和程度後，認為有理由對中匯、項目合伙人及項目質素監控審視員作調查，以及是否就康宏的財務報表發表適當的審計意見。該局又鑑於康宏延遲發布財務報表、有關審計意見對康宏上市地位的潛在影響，以及公眾就所謂的「謎網」的存在及對康宏的某些交易的實質和商業理據；及某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序等，提出問題，因此亦立刻展開調查。

財匯局稱，若中匯表示受多種例外情况影響，此類例外情况的未知影響「可能是重大及廣泛的」，核數師其實不允許發表保留意見，而是須退出審計或表明未能表示意見，發出保留意見不足以傳達情况的嚴重程度。要維持公眾對上市實體審計質素的信心，該局需要其具透明度的監管行動。

馬時亨：公司實况或「更爛」

馬時亨回覆本報記者查詢時形容，財匯局在康宏連續發表3份財務報表不足一星期已經介入調查，即說明康宏委聘的核數師對帳目發出保留意見不足以反映公司情况的嚴重，一針見血。他指「若跟財匯局的說法，恐公司的實際情况，會比見到的報表情况 『更爛』」，反映公司的管理及管治俱差。