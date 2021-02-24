經濟

傳富衛擬美星上市

【明報專訊】早前傳出電盈（0008）主席李澤楷旗下保險公司富衛今年在港上市，但據路透旗下IFR報道，由於公司採用不同投票權架構（WVR），富衛可能會選擇轉到新加坡或美國上市，甚至採用近期大熱的特殊目的收購公司（SPAC）形式上市。

富衛對路透報道不予置評。外電曾報道富衛擬集資30億美元（約為234億元），最快今年上市。今年1月《蘋果日報》報道，李澤楷正式加入富衛董事局，亦被視為鋪路上市。根據報道，李澤楷透過全資公司PCGI持有富衛股權75.4%，第二大股東為瑞士再保險，持股13.4%。

騰訊持股 VSPN：現無上市計劃

另昨日彭博引述消息報道，騰訊（0700）有份投資的電競公司英雄體育（VSPN），考慮最快今年內在美國上市，料集資數億美元。公司發言人則回覆彭博表示，現階段無上市計劃。VSPN主要經營各類電競賽事，涵蓋《王者榮耀》、《和平精英》等。公司今年1月B輪融資，涉6000萬美元，投資者包括基金PAC、國泰君安等。

賽生醫藥（6600）今日上午截飛，本地暫時未有新股招股。統計8家券商數據，賽生共計錄得517.33億元孖展，僅計券商孖展，超購183倍。富途借出孖展較前日跌約5億元，出現「抽飛」。

相關字詞﹕賽生 騰訊 新加坡 新股 富衛 電盈

上 / 下一篇新聞

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
港供滿樓需不吃喝21年
港供滿樓需不吃喝21年
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映