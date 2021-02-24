富衛對路透報道不予置評。外電曾報道富衛擬集資30億美元（約為234億元），最快今年上市。今年1月《蘋果日報》報道，李澤楷正式加入富衛董事局，亦被視為鋪路上市。根據報道，李澤楷透過全資公司PCGI持有富衛股權75.4%，第二大股東為瑞士再保險，持股13.4%。

騰訊持股 VSPN：現無上市計劃

另昨日彭博引述消息報道，騰訊（0700）有份投資的電競公司英雄體育（VSPN），考慮最快今年內在美國上市，料集資數億美元。公司發言人則回覆彭博表示，現階段無上市計劃。VSPN主要經營各類電競賽事，涵蓋《王者榮耀》、《和平精英》等。公司今年1月B輪融資，涉6000萬美元，投資者包括基金PAC、國泰君安等。

賽生醫藥（6600）今日上午截飛，本地暫時未有新股招股。統計8家券商數據，賽生共計錄得517.33億元孖展，僅計券商孖展，超購183倍。富途借出孖展較前日跌約5億元，出現「抽飛」。