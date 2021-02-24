經濟

恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日公布2020年度全年業績，雖然該行每股第四次中期息達2.8元，派息金額比匯控為多，但業績不如預期，致其股價昨午逆市倒跌，全日收報152.5元，跌0.19％。

下半年稅前盈利較上半年少

花旗發表的報告指，恒生下半年的業績差於預期，但是派息水平每股2.8元，則與其預期一致，並好過市場共識水平。花旗指其下半年的淨利息收益率只有1.5％，比預期為低。全年成本上升3％，亦比其預期差。該行料恒生2021年度每股盈利水平會有單位數字向下調整。

恒生去年全年的減值提撥為27.38億元，按年增加49.05％，增幅比上半年的2.45倍為少，反映下半年有改善。然而，淨利息收入按年下跌16.58％至269.06億元，淨息差按年減少0.47個百分點至1.73％，均在下半年惡化。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額為360.68億元，按年減17％，跌幅亦多過上半年。

若按地區劃分，該行在港的稅前盈利為183.64億元，按年減33.78％，當中下半年的稅前盈利只有83.57億元，比上半年賺超過100億元還要少。內地銀行業務稅前則獲利8.84億元，按年減少3.18％，下半年只有3.62億元。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，受到低息環境影響，令淨利息收益率及淨利息收入受壓，但她強調，財富管理及個人銀行業務的個人理財業務會成為主力，另會爭取利息收入較高的信用卡業務增長，中國業務亦是另一動力。

該行財務總監梁永樂補充，淨利息收益率再下跌空間不大。

減值撥備情况較上年佳

經濟因疫情轉差，銀行業壞帳壓力增。鄭慧敏期望，該行減值撥備壓力已見頂。該行風險監控總監楊志良亦希望，今年減值撥備情况比上年為佳。商業銀行業務主管林燕勝指出，隨着企業重整生意模式，已見愈來愈少延長「還息不還本」措施的需要，下半年貸款步伐已正常化，但非強勁增長。

在未來派息方面，鄭慧敏指出，需要考慮盈利情况、監管要求、未來計劃及增長，以及前景等問題。她強調，該行全年派5.5元，派息率高達63％，與2019年的水平相若。

相關字詞﹕花旗 楊志良 林燕勝 鄭慧敏 恒生銀行

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