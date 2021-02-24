經濟

全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀

【明報專訊】去年新冠疫情影響環球經濟，令銀行業預期信貸撥備大增，同時央行減息量寬支持企業，令息差受壓，匯控去年純利按年急跌34.7％至38.98億美元。第四季稅前利潤錄13.85億美元，按年轉虧為盈，主要因為2019年一項商譽減值不再出現。匯控指今年1月開局良好，並對本年餘下時間表現審慎樂觀。

信貸減值88億美元 屬預估下限

集團財務總監邵偉信表示，疫苗接種開始有助經濟持續恢復，香港、英國等主要市場亦已逐步取消防疫封鎖限制，隨着經濟會在今年下半年強勁回復，銀行的盈利表現也會在下半年回復較強的增長。

去年預期信貸減值損失為88億美元，按年上升2.2倍，為該行去年預估80億至130億美元的下限，預期信貸損失佔貸款總額比率按年急升2.24倍至0.81％。邵偉信指出，今年預期信貸減值將少於去年，因去年因應會計準則需建立大量撥備，他並預料，預期信貸損失佔貸款總額，可在2022年回落至0.3％。

料下半年淨利息收入回穩

匯控去年列帳基準收入下跌一成至504.29億美元，淨息差按年收窄0.26厘至1.32厘，不過第四季按季擴闊0.02厘至1.22厘。今年以來美元長息上升，但1個月港元拆息等短息反而下跌。邵偉信表示，該行對1個月和3個月拆息表現較敏感，不過淨息差跌勢已經穩定下來，今年亦可收回部分壞帳，預期下半年淨利息收入會開始穩定。

亞洲繼續是匯控盈利主要來源，亞洲稅前利潤為128.32億美元，按年下跌30.52％，其中香港稅前利潤為82.07億美元，按年跌31.89％。祈耀年表示，正考慮將部分環球業務主管調至香港，但目前未決定實際調遷哪些職位，不過包括祈耀年的部分高層人員會留在倫敦。

相關字詞﹕預期信貸損失 祈耀年 淨息差 匯控 香港 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
全年員工淨減9000人 獎金池縮逾兩成
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
祈耀年拒評王冬勝退休 指去年「做了很好的工作」
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
恒生業績遜預期派息2.8元 股價倒跌
傳富衛擬美星上市
傳富衛擬美星上市
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局點名查康宏核數師 指若情况「重大而影響廣泛」 不准保留意見
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
財匯局有備而來 料藉康宏問題「立威」
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
恒指彈逾300點 地產濠賭續追落後
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
數碼通5G客佔一成 副主席：勝預期 漫遊收入下跌 半年純利微升
港供滿樓需不吃喝21年
港供滿樓需不吃喝21年
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
鄭若驊夫安樂工程 進軍英電梯市場
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
WTO允設專組審理「香港製造」標籤爭端
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
澳博全年轉蝕逾30億 不派末期息
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
「多種央行數碼貨幣跨境網絡」 金管局：阿聯酋央行人行數研所加入
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
康聖環球基因申上市 晨興為最大股東
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
嘉里建設伙GIC逾60億人幣奪滬地
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
鮑威爾為通脹降溫 10年債息回落 女股神重倉科技股急跌 本月回報近蒸發
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
比特幣暴瀉 曾跌穿4.5萬美元關
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
電動車Lucid併SPAC 借殼上市估值1872億
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
張兆聰：內地客免隔離 賭股新濠落後值博
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
植耀輝：利好已反映 豬肉股觀望
技術取勝：澳博中線上升動力強
技術取勝：澳博中線上升動力強
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
劉思明：收租股宜選強勢 九倉置業希慎可吼
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
周顯：移民英國靠買樓過世行不通
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
湯文亮：英國不懂吊高賣 BNO算盤打不響
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
九倉山頂洋房招標放租 按金百萬 種植道11號逾萬呎1號屋 業界料租金挑戰新高
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
GRANDE MONACO 周六首輪賣102伙
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
青宏苑2房綠表568萬沽 兩年新低
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
多家代理行擬增聘 擴張分店搶市佔率
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
本地老牌家族沽灣仔舖 3年升逾兩成
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
萊坊料疫下銀行業縮商用樓面
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映
行健資產管理羅偉業：醫藥股價值需長線反映