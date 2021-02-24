全年純利跌35% 經濟解封 今年審慎樂觀

信貸減值88億美元 屬預估下限

集團財務總監邵偉信表示，疫苗接種開始有助經濟持續恢復，香港、英國等主要市場亦已逐步取消防疫封鎖限制，隨着經濟會在今年下半年強勁回復，銀行的盈利表現也會在下半年回復較強的增長。

去年預期信貸減值損失為88億美元，按年上升2.2倍，為該行去年預估80億至130億美元的下限，預期信貸損失佔貸款總額比率按年急升2.24倍至0.81％。邵偉信指出，今年預期信貸減值將少於去年，因去年因應會計準則需建立大量撥備，他並預料，預期信貸損失佔貸款總額，可在2022年回落至0.3％。

料下半年淨利息收入回穩

匯控去年列帳基準收入下跌一成至504.29億美元，淨息差按年收窄0.26厘至1.32厘，不過第四季按季擴闊0.02厘至1.22厘。今年以來美元長息上升，但1個月港元拆息等短息反而下跌。邵偉信表示，該行對1個月和3個月拆息表現較敏感，不過淨息差跌勢已經穩定下來，今年亦可收回部分壞帳，預期下半年淨利息收入會開始穩定。

亞洲繼續是匯控盈利主要來源，亞洲稅前利潤為128.32億美元，按年下跌30.52％，其中香港稅前利潤為82.07億美元，按年跌31.89％。祈耀年表示，正考慮將部分環球業務主管調至香港，但目前未決定實際調遷哪些職位，不過包括祈耀年的部分高層人員會留在倫敦。