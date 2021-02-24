經濟

匯控棄「持平派息」政策 倫敦續跌 去年業績勝預期復派15美仙 今年沒季度息

【明報專訊】匯豐控股（0005）昨日公布2020年度業績，一如市場預期派息15美仙，但同時預告今年不會按季派息，而且宣布自2022年起逐步改行新派息政策，派息比率設定在列帳基準每股普通股盈利的40％至55％。換言之，2015年度開始實行的「持平派息」政策將成歷史，該行不會再維持每年派發0.51美元的股息，而是按當年盈利情况而定。集團財務總監邵偉信表示，過去派息比率曾經超過100％（見圖），限制了銀行投資有潛力業務，新派息政策為管理層提供靈活性，持續提供派息的同時，又能有助銀行增長。

明報記者 歐陽偉昉

匯控去年業績略優於預期，派息亦符合市場期望。昨日股價在中午績後一度彈升6.5％，曾高見49.5元，但市場消化新派息政策的消息後，股價收市報46.7元，僅升0.43％；昨晚在倫敦低開1％後，折合港元一度跌穿46元，截至昨晚11時，折合港元約46.35元，較港收市跌0.7％。

對於2021年股息，匯控指今年不會按季派息，但會在8月公布半年業績時考慮是否派發一次股息，2022年2月前決定日後是否再按季派息。行政總裁祈耀年表示停派季度股息是考慮到今年上半年的經濟條件，宜採取謹慎取態，至年中按上半年的經濟情况再作決定會較為明智。

現價股息率2.5厘 遜恒生中電

匯控以往股息率一度高達6至7厘，引來不少長線投資者，但以昨日的派息金額及其現時股價計算，股息率僅2.5厘，甚至低於恒生（0011）及周一公布業績的另一收息股中電（0002）（見表）。

匯控昨日亦公布不再提供以股代息選項，短期亦不會回購股份，長遠而言如無迫切投資機會可供資金重新部署，才將考慮回購股份。為保留資本應對經濟下滑，匯控截至去年底的普通股權一級比率高達15.9％，遠高於14％的目標，集團昨日又表示，中期會維持在14％至14.5％，但長遠則將此目標下調，意味會投入更多資金作業務增長。

明年底前不回購 集中資源高回報項目

邵偉信表示，會將資本投資於亞洲尋求增長，至2022年底前都不會回購。去年匯控已提出將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括財富管理和亞洲業務。祈耀年昨日表示，未來3至5年會在亞洲投資60億美元，約一半會投資在香港和大中華區，其餘會投資在東南亞、印度等亞洲其他地區。

摩根士丹利認為，匯控的新派息政策改變會受歡迎，認為此做法最終有利資本增加，將來可再投資於增長。高盛認為，匯控恢復派息、盈利回復和策略轉變，有助股價跑贏，給予「買入」評級，目標價59元。

相關字詞﹕銀行股 股息 匯豐控股 祈耀年 業績

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