商廈租金上月跌0.6% 空置率續升

根據仲量聯行《香港地產市場觀察》報告顯示，去年12月寫字樓租金按月下跌1.1%，上月租金跌幅收窄至0.6%，放緩，中環和尖沙嘴等主要寫字樓市場租金轉趨穩定。相反灣仔及銅鑼灣一帶的租金則錄得最大跌幅，按月下跌1.4%。

仲量聯行料港商廈

較同類市場反彈快

寫字樓空置率方面，整體由去年12月8.9%升至上月9.3%，中環、灣仔及銅鑼灣、港島東、尖沙嘴、九龍東分別錄得7.5%、8.3%、5.5%、10.1%及14.4%空置率。

據了解，企業遷離核心商業區仍是租賃市場的主要趨勢，企業在經濟收縮期間，為削減租金開支，會選擇遷至更具成本效益的寫字樓地點。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，受到全球經濟收縮及疫情影響，上月整體甲級寫字樓市場錄得366,200方呎負吸納量。由於香港對內地市場尤其重要，相信香港將較其他同類型市場更快出現反彈。

美國內地意大利企業來港增

鮑雅歷又指，儘管去年在港開設區域辦公室的企業減少2.4%，但來自美國、內地及意大利的企業分別上升1.4%、10.2%及15%。過往幾年，在港開設區域辦公室的內地企業不斷增加，香港寫字樓租賃市場長遠將會受惠。

灣仔越秀大廈全層招租 月租14萬

此外，有業主趁近月商廈租賃稍為回穩，推出乙級商廈招租，其中灣仔駱克道越秀大廈7樓全層樓面招租，面積約4,679方呎，意向呎租約30元，月租約14萬元，現已交吉。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生相信，隨着市况逐漸回暖，預料洽租反應將理想。