悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬

囍匯開放式戶860萬沽 3年僅升4%

此外，灣仔囍滙本月暫錄約兩宗二手成交，當中亦錄額印鬆綁貨易手個案。美聯區域經理鮑頴鴻表示，灣仔囍匯2座中層N室，實用348方呎，開放式間隔，以860萬元市價易手，實呎約24,713元。原業主2018年1月約825萬元購入，持貨3年，帳面僅獲利約35萬元或約4%。

新港城業主移民 不足3年實蝕離場

何文田皓畋再錄二手蝕讓個案，本月累錄7宗成交。中原地產分區營業經理張文山指，皓畋9座中層C室，實用面積586方呎，2房間隔，望街景，以1200萬元易手，實呎20,478元。原業主2017年1月1393萬元購入，帳面蝕讓193萬元或約14％。

此外，市場消息指，馬鞍山新港城R座中層一單位，實用面積503方呎，3房間隔，以785萬元沽出，實呎15,606元。原業主2019年以735萬元購入，帳面雖然獲利50萬元，惟業主計劃移民，持貨不足3年須付樓價10%額印稅，連使費計實蝕約70萬元或9%。

另外，將軍澳本月二手成交量已破200宗。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳本月二手交投暢旺，其中東港城本月暫錄9宗成交，已超上月全月5宗，東港城6座高層E室，實用524方呎，大兩房間隔，獲8組買家排隊睇樓，以835萬元沽出，實呎15,935元。原業主2012年8月445萬元買入單位，帳面獲利390萬元或88%。

海珀首宗租賃 開放式戶1.4萬租

深水埗單幢盤海珀近日入伙，並錄得首宗租賃成交。市場消息指，海珀高層B室，實用面積283方呎，開放式間隔，以1.4萬元租出，呎租49.5元。業主去年以619萬元購入單位，租金回報約2.7厘。