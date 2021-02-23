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尚悅‧天城快招標 日內對外開放

【明報專訊】新春過後，多個新盤蓄勢待發。繼屯門青山灣帝御‧嵐天取得不俗銷情後，恒地（0012）旗下已屆現樓的元朗洋房項目尚悅‧天城，昨向傳媒開放連裝修現樓示範屋，日內將對公眾開放；恒基物業營業(一)部總經理林達民指，尚悅‧天城短期內將正式推出招標。

尚悅‧天城已屆現樓，提供16幢洋房，實用介乎1772至1826方呎；至於最新開放的9號示範屋，實用1777方呎連510方呎花園、屬3房3套連書房間隔。

傲瀧連沽3伙套逾1.7億

事實上，新界現樓新盤承接力不俗，昨連錄5宗大額成交，單日吸金逾2.5億元，當中新世界（0017）已屆現樓的西貢清水灣傲瀧連沽3伙、套現逾1.7億元，售出單位包括2座7樓A室特色戶，實用1837方呎連1403方呎天台、4房間隔，成交價6996.6萬元、實呎逾3.8萬元。傲瀧2017年開售至今累沽672伙，連同車位共套現約208億元。

百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，今日推出兩幢洋房招標發售前，昨先透過招標售出一個分層戶，為第8座5樓A室、4房雙套間隔，實用1623方呎，成交價3538萬元（連車位），實呎2.18萬元，買家成交期為720日。百利保執行董事兼首席營運官范統指，近日本港股市、樓市交投均暢旺，豪宅成交價更屢創新高，期望今年樓市能重拾升軌。

天巒下月推兩洋房餘貨招標

香港興業（0480）和南豐合作、同樣已屆現樓的沙田九肚麗坪路尚珩，亦透過招標以4728萬元（連車位），售出第2座8樓A室，實用1761方呎4房雙套房戶、實呎2.68萬元。

另外，新地（0016）日前以1.25億元，售出赤柱大潭皇府灣一幢洋房後，同系入伙約10年的上水洋房天巒，亦上載新銷售安排，下月1日起將推出兩幢洋房招標，分別是蘇黎世大道20號屋（實用2487方呎），以及萊茵河大道2號屋(實用4064方呎)，5月21日截標。

相關字詞﹕天巒 皇府灣 尚珩 富豪．山峯 傲瀧 尚悅‧天城

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