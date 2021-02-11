經濟

香港地產

GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售

【明報專訊】九龍新盤戰升溫，華懋觀塘安達臣道安峯，今日開展首輪銷售開賣68伙之際，另一東九龍新盤、會德豐旗下樓花期長約22個月的啟德GRANDE MONACO，上周以折實均呎23,795元首推68伙後，發展商昨晚於明日政府公布新一份財政預算案前，首度加推50伙，維持最高20.5%直減折扣，整批折實均呎24,661元，較首張價單調高4%。市場估計，項目過去4日累收約600票，按已開價118伙計超額4倍，而項目最快周末首輪開售。

明報記者 林可為

GRANDE MONACO最新加推的50伙，實用345至961方呎、戶型涵蓋1房至4房，其中24伙即48%屬兩房戶，比例佔最多。

今批單位價單定價1049.8萬至3146.5萬元，平均實呎31,018元；扣除最高20.5%直減折扣後，單位折實價由834.6萬元起，為1B座18樓D室1房戶、實用351方呎；4房戶折實價最貴2501.5萬元，整批折實均呎24,661元，較首張價單調高4%，相信主要是反映單位樓層及景觀不同所致，預計今批沽清可套現約6.6億元（折實價計）。GRANDE MONACO目前已先後推出兩張價單共118伙，整批折實均呎24,183元；若118伙沽清可套現約14億元（折實價計），預計日內上載銷售安排。

安峯今首輪賣68伙 半月收200票

GRANDE MONACO開售在即，帶動同區一手特色戶餘貨錄高價成交；保利（0119）已屆現樓的龍譽，最新售出頂層特色戶，為2B座38樓A室，實用1663方呎連807方呎天台，連雙車位成交價7084.38萬元、實呎4.26萬元，買家採210天成交期，為龍譽牛年首宗一手成交。至於牛年首個全新開售新盤、華懋旗下樓花期長約29個月、今首輪發售68伙的觀塘安達臣道安峯，昨截止認購，市場估計項目過去15日累收約200票，以今日價單發售52伙計超額約3倍。

嘉峯匯周四新一輪賣207伙

其他九龍新盤日內亦開展新一輪銷售，以搶佔市場購買力；嘉華（0173）啟德嘉峯匯，以折實均呎25,189元加推103伙，該集團營業及市場策劃總監溫偉明指，是次屬原價加推，並於周四（25日）連同其他餘貨發售207伙。溫續指，嘉華獨資發展的九龍嘉林邊道豪宅，提供5個實用4000方呎洋房單位，預計上半年內以現樓形式推出。

至於恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，亦新推8伙開放式及1房戶於周五（26日）發售，折實價506萬元起。綜合市場資訊，本月整體一手成交暫錄約970宗。

相關字詞﹕利奧坊‧曦岸 嘉華 嘉峯匯 安峯 會德豐

上 / 下一篇新聞

科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
放榜前夕 匯控高層大執位
放榜前夕 匯控高層大執位
香港基本通脹連續兩月負增長
香港基本通脹連續兩月負增長
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣
玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%
疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
技術取勝：萬洲交易區間或上移
技術取勝：萬洲交易區間或上移
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
調查：45至54歲最愛叫外賣
調查：45至54歲最愛叫外賣
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市