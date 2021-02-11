GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售

明報記者 林可為

GRANDE MONACO最新加推的50伙，實用345至961方呎、戶型涵蓋1房至4房，其中24伙即48%屬兩房戶，比例佔最多。

今批單位價單定價1049.8萬至3146.5萬元，平均實呎31,018元；扣除最高20.5%直減折扣後，單位折實價由834.6萬元起，為1B座18樓D室1房戶、實用351方呎；4房戶折實價最貴2501.5萬元，整批折實均呎24,661元，較首張價單調高4%，相信主要是反映單位樓層及景觀不同所致，預計今批沽清可套現約6.6億元（折實價計）。GRANDE MONACO目前已先後推出兩張價單共118伙，整批折實均呎24,183元；若118伙沽清可套現約14億元（折實價計），預計日內上載銷售安排。

安峯今首輪賣68伙 半月收200票

GRANDE MONACO開售在即，帶動同區一手特色戶餘貨錄高價成交；保利（0119）已屆現樓的龍譽，最新售出頂層特色戶，為2B座38樓A室，實用1663方呎連807方呎天台，連雙車位成交價7084.38萬元、實呎4.26萬元，買家採210天成交期，為龍譽牛年首宗一手成交。至於牛年首個全新開售新盤、華懋旗下樓花期長約29個月、今首輪發售68伙的觀塘安達臣道安峯，昨截止認購，市場估計項目過去15日累收約200票，以今日價單發售52伙計超額約3倍。

嘉峯匯周四新一輪賣207伙

其他九龍新盤日內亦開展新一輪銷售，以搶佔市場購買力；嘉華（0173）啟德嘉峯匯，以折實均呎25,189元加推103伙，該集團營業及市場策劃總監溫偉明指，是次屬原價加推，並於周四（25日）連同其他餘貨發售207伙。溫續指，嘉華獨資發展的九龍嘉林邊道豪宅，提供5個實用4000方呎洋房單位，預計上半年內以現樓形式推出。

至於恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，亦新推8伙開放式及1房戶於周五（26日）發售，折實價506萬元起。綜合市場資訊，本月整體一手成交暫錄約970宗。