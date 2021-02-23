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經濟
2021年2月23日星期二
技術取勝
投資策略
科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
放榜前夕 匯控高層大執位
香港基本通脹連續兩月負增長
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
技術取勝：萬洲交易區間或上移
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
調查：45至54歲最愛叫外賣
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市
技術取勝：萬洲交易區間或上移
【明報專訊】馬鋼中線有望試新高（圖）
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