薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業

2月9日，由山西省政府、華為、晉能控股、山西雲時代等聯合成立的「智能礦山創新實驗室」，在太原市揭牌。華為創辦人任正非親自出席儀式，並首次公開提及「南泥灣」計劃（生產自救計劃），包括在煤炭、鋼鐵、養豬、機場、碼頭、音樂、智慧屏、PC、平板電腦等各個領域尋求突破。

其中，前幾個領域屬於「5G＋工業互聯網」業務。就是結合5G、雲端服務、人工智能（AI）、大數據等資訊通訊（ICT）技術，協助那些行業進行數字化、智能化的轉型，實現少人、安全、增效的生產營運模式。

去年建成內地首煤礦井下5G網

記者翻查資料，原來去年5月6日，華為已和中移動攜手，為山西陽煤集團的新元煤礦開通並逐步改進全國首個煤礦井下5G網絡。這個5G網絡在地下534米，乃全球最深的地下5G網絡，採用華為的小型化5G基站，乃內地第一款具防爆認證的5G基站。5G煤礦專網的開通，有助礦井監測高效監控，促進無人化開採，採煤作業工人能夠通過高清視頻，從地面遠程操作採煤機。

任正非說，山西省現時已有煤礦井下氣體預警防爆系統，但需要用2條電源線和2條信號線來連接。但若轉用華為的5G方案，氣體傳感器以無線方式傳輸數據，既可以在坑道隨意佈置，還可隨着採礦機前進，毋須因為佈線而拖慢進度，提高產能，只需每12至18個月更換一次電池即可。

5G助實現煤礦開採無人化

新元煤礦的相關人員亦表示，採用5G專網可解決幾個重大問題。例如，設備和工人時刻移動，有線無法保障。煤礦設備的控制需要低時延和高可靠性，4G和WiFi的時延偏長（超過50ms）；5G的低時延（小於20ms）、快切換和抗干擾、高可靠度，有助實現遠程控制。網速方面，4G只有不到20Mbps的上行頻寬。5G有超過1Gbps的上行頻寬，能夠同時傳送超過50個4K高清影像，結合AI，讓技術人員有如身歷其境，在井上就可以控制井下。5G網絡海量連接和大頻寬的特性，令井下多網歸一，每個系統一個網絡、信息隔離的情况成為過去。

此外，露天礦卡裝卸運輸過程也可作5G應用。去年10月，在國家能源集團神寶能源露天煤礦生產現場，5部無人駕駛礦用自卸卡車自動與挖掘機對接裝車。事實上，美國和日本有公司盯上礦區無人駕駛解決方案。因為在礦區這封閉和路線固定的場所實現無人駕駛，是容易得多。露天礦山的開採和運輸都可能實現無人化。

任正非表示，大多ICT公司沒在5G應用選擇礦山。內地有5300多個煤礦、2700多個金屬礦，若把這些礦山的服務做好，就可能為全世界的礦山提供服務。此外，內地有100多家鋼廠和大量碼頭、機場、車站，這都是華為的藍海。任正非透露，寧波港、深圳機場、迪拜機場以及德國某汽車工廠等均用華為的5G方案。他強調，不倚靠手機，華為也能存活。

另外，2月12日，華為機器視覺領域總裁段愛國在網上爆料，華為機器視覺推出智慧養豬方案。這方案可提供大數據分析，支持AI識別、學習、預測、決策等，利用AI來提升豬肉品質和PSY（每頭母豬每年提供的斷奶仔豬數目），可實現機器人巡檢和自動/遠程控制。網易、阿里、京東早已研發出AI養豬方案。華為作為後來者，到底有何優勢？

筆者認為，華為將業務重心轉向5G＋工業互聯網，大力開發煤炭、鋼鐵、碼頭、養豬行業的客戶，無疑是一道奇招。但也顯示短時間內，它仍無法買入或自行生產智能手機需要的晶片。雖然華為去年11月中已將副線品牌「榮耀」出售，以減低晶片消耗量，但能夠支持多久仍令人擔心。

根據華為最近的舉動，它稍後仍推旗艦新機P50以及摺疊屏幕的MateX2，顯示其手上仍有些「麒麟9000」晶片。但下半年的Mate 50和明年3月的P60又如何？智能手機業務之前一直佔華為總營收一半以上。任正非表示，5G＋工業互聯網業務在今年內就可以抵消智能手機業務萎縮造成的影響。是否如此順利，還得拭目以待。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]