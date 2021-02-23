劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」

在2月過去的兩星期，油價升了14%；上星期國際期銅單日升幅達5%；相反美元、黃金、美債等避險資產走弱。其中可作通脹指標的美國10年期美債利率升破1.3厘，重返去年疫情前水平，足以證明市場情緒的再修復。

2021年是「十四五」開局之年，在春節過後全國大部分省市已明確2021年重點建設投資計劃。其中四川、河北、上海等省市已公布2021年重點建設項目清單，包含基礎設施、民生改善、科技創新等多個項目領域。北京今年3個重點工程項目總投資額超1.3萬億人民幣，其中今年完成2780億元，同比提高10%。

留意水泥板塊玻璃龍頭股

在內地假期後幾個交易日，高估值的增長股明顯跑輸，其中香港科技指數在周一更大跌5.5%；相反基建、建材、資源等低估值板塊反彈強勁。在周一超過3000億元的歷史新高成交額下，資金明顯正在大輪動 。筆者認為，在今年資金在新舊經濟板塊之間交替會更頻繁，中國全國兩會3月初將在北京舉行，適逢創黨百年，定必大興土木，可留意建材如低估值的水泥板塊、另外玻璃龍頭有中長期競爭優勢，兩者均受兩會政策正面影響。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]