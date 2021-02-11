餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元

【明報專訊】《華爾術日報》引述知情人士稱，餐廳軟件供應商Toast計劃做首次公開募股（IPO），並已聘請高盛和摩通擔任承銷商，預料該公司的估值可能達200億美元（約1560億港元）。不過消息又稱，Toast也在考慮其他選項，包括賣盤，又或與特殊目的收購公司（SPAC）合併，暫未有最終決定。近期在美國上市的科技初創表現強勁，例如美國分期付款服務商Affirm在上月上市首日收市的股價，較招股價高出近1倍。去年底上市的旅遊住宿租賃平台Airbnb，目前股價較招股價高出約兩倍。Toast成立約10年，在去年2月的對上一輪價值4億美元的融資，其估值約49億美元。它的主要業務是為餐廳提供支付處理的硬件及雲端服務軟件，其產品還包括薪酬處理及電郵營銷服務，並向餐廳提供貸款。Toast的競爭對手還包括Square和PayPal。