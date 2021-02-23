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耶倫指「高度投機」 比特幣急跌

【明報專訊】市場購入黃金對冲通脹之際，被喻為數碼黃金的比特幣，周一首次升穿5.8萬美元創新高。根據CoinDesk的數據，比特幣昨曾高見58,332.36美元，繼而在同日曾跌穿5萬美元大關，低見47,780.75美元，昨晚在5.3萬美元左右徘徊。部分分析師將比特幣價格急跌，歸因於美國財長耶倫昨形容比特幣是「高度投機」資產，交易效率偏低，且有很多問題需要研究，包括消費者保護及反洗錢等。

比特幣今年以來，價格升逾七成。摩通分析認為，比特幣的現貨和期貨市場的日交易量，合計約為100億美元，黃金的日交易量約為1000億美元。目前比特幣的流動性，遠低於黃金或標普500指數，這意味即使很小的資金流動，也會對價格產生重大影響。事實上，有「推特股神」之稱的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），周末亦曾警告比特幣和以太幣的價格似乎過高。以太幣價格昨晚亦跌約一成至1700美元左右。

疫苗接種領先歐洲 英鎊3年高

此外，英國疫苗接種進度領先歐洲，並將逐步放寬防疫措施，令投資者看好英鎊前景。英鎊兌美元昨繼續在1.4關口以上的3年高位徘徊。投資者預計，美元將因美國政府推出大規模財政刺激措施而進一步偏軟，推動英鎊轉強。美匯指數昨晚微跌，在90.1左右徘徊。另外，評級機構標準普爾（S&P Global Ratings）昨上調新西蘭主權信用評級，認為其從疫情復蘇的速度勝過多數發達經濟體，帶動紐元上漲。新西蘭元兌美元昨高見0.7338，為2018年4月以來新高。

（綜合報道）

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