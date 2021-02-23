美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫

科技股早段下滑。特斯拉（Tesla）股價繼上周下跌4％後，早段再跌3％。大型科技股受壓，蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix和Alphabet的股價早段至少跌1％。標普500指數上周累跌0.7%，主要受科技股拖累。部分投資者在計算股票估值時，會把美國10年期國債孳息率充當貼現率。若其他條件不變，在孳息率上漲時，企業的潛在現金流價值會下降。這可能會威脅到很多科技企業的股票，因為科技公司的大部分盈利，預計會在更遙遠的未來才實現。

學者：今年將見2厘

交易員將密切關注聯儲局主席鮑威爾周二出席美國參議院銀行委員會的半年度聽證會，從中尋找聯儲局對借貸成本上升的取態。若鮑威爾未有對孳息率上漲表態，市場將按通脹預期，推測孳息率的升幅。在疫情爆發前，美國10年期國債孳息率在1.6厘左右。若經濟形勢恢復至疫情爆發前的水平，孳息率不應低於此水平。Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley預期，美國10年期國債孳息率將在今年底升至2厘，創2019年8月以來高位。

孳息率上漲會帶動企業借貸成本上升，損害企業的潛在盈利，影響股市表現。隨着通脹上升，債券利息的實際價值會降低，聯儲局最終也可能會上調短期利率。不過大多數投資者預計，聯儲局短期內不會加息。

現貨金升穿1800美元

通脹預期升溫，是美國10年期國債孳息率上升的動力，聯儲局將政策利率維持在超低水平的承諾，加劇了這一趨勢。衡量投資者對未來10年通脹率水平預期的10年期盈虧平衡通脹率（breakeven rate）本月觸及2.26厘，創2014年以來最高水平。

投資者購買黃金對冲通脹上升，金價由逾7個月低位反彈。現貨金昨晚升逾1％，升穿每盎司1800美元。

長息升有助提振銀行股價

不過部分投資者押注長期利率上升，使銀行的放貸更有利可圖，有助提振銀行股的股價。此外，政府的刺激措施，也令梅西百貨（Macy's）等消費類股吸引投資者的目光。部分投資者可能重新部署不同股票板塊的配置。

（綜合報道）

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