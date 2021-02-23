經濟

疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%

【明報專訊】中電（0002）昨日公布2020年全年度業績，年內由於沒有如2019年度般需要為澳洲Energy Australia的零售能源業務作出63.81億元商譽減值影響，令純利按年大增約1.5倍至114.56億元，與市場預期相若。每股派第四期中期息1.21元，亦按年增長1.68%。集團表示，雖然去年度香港售電下滑，但住宅售電量在在家工作大增下反而上升，貢獻盈利亦增長5%。

明報記者 陳偉燊

花旗的報告表示，中電的整體盈利達114.56億元，雖然比彭博統計平均預測低約1%，但仍符合該行預期，該集團位於香港的業務利潤達78.18億元，亦和其預期一致。中電昨日收市報73.25元，升1.45%。

中期息1.21元 按年增1.68%

在各地區營運方面，中電的香港業務在年內受新冠肺炎疫情影響，售電量按年減少0.9%至只有339.63億度。但是因為社會增加採用大數據及雲端運算，帶動數據中心對電力需求持續上升，加上更多市民留家工作以及較炎熱的夏季，住宅用電量上升，大致抵消售電量跌幅。住宅售電量按年上升9%至102.98億度。香港業務的營運盈利為78.18億元，按年增長5%，在扣除其他虧損2.38億元，於財務報表上的營運盈利仍達75.8億元，按年增長4.57%。其他地區方面，按財務報表顯示，中國業務提供的營運盈利貢獻僅次香港，達25.03億元，按年增長0.6%；澳洲則提供貢獻16.9億元，按年增長7.91%。

阮蘇少湄：已動用逾1.5億助中小企

集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，今年首兩個月售電情况則與去年同期相若。在疫情重創經濟下，她表示，中電已動用逾1.5億元幫助中小企，亦提供逾1.6億元的不同優惠幫助各階層。今年和去年電價維持不變，並在今年底才進行電價檢討。為配合碳中和及減排，集團首席執行官藍凌志則表示，中電會盡快落實建好新的發電能力取代原有火力或舊式發電，甚至留意開發氫發電業務，及在港發展海上發電項目，但是現時仍然為時尚早。

成立120周年 未擬派特別息

今年是中電成立120周年，藍凌志表示：「目前未有考慮派發特別股息作紀念，而是維持正常的派息政策」。但是在集團財務穩健，業務表現強勁下，他不排除派特別息機會。執行董事及財務總裁彭達思補充，會維持向來審慎的派息做法。

相關字詞﹕阮蘇少湄 藍凌志 中電控股

上 / 下一篇新聞

科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
放榜前夕 匯控高層大執位
放榜前夕 匯控高層大執位
香港基本通脹連續兩月負增長
香港基本通脹連續兩月負增長
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣
玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
技術取勝：萬洲交易區間或上移
技術取勝：萬洲交易區間或上移
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
調查：45至54歲最愛叫外賣
調查：45至54歲最愛叫外賣
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售
GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市