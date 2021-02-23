疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%

明報記者 陳偉燊

花旗的報告表示，中電的整體盈利達114.56億元，雖然比彭博統計平均預測低約1%，但仍符合該行預期，該集團位於香港的業務利潤達78.18億元，亦和其預期一致。中電昨日收市報73.25元，升1.45%。

中期息1.21元 按年增1.68%

在各地區營運方面，中電的香港業務在年內受新冠肺炎疫情影響，售電量按年減少0.9%至只有339.63億度。但是因為社會增加採用大數據及雲端運算，帶動數據中心對電力需求持續上升，加上更多市民留家工作以及較炎熱的夏季，住宅用電量上升，大致抵消售電量跌幅。住宅售電量按年上升9%至102.98億度。香港業務的營運盈利為78.18億元，按年增長5%，在扣除其他虧損2.38億元，於財務報表上的營運盈利仍達75.8億元，按年增長4.57%。其他地區方面，按財務報表顯示，中國業務提供的營運盈利貢獻僅次香港，達25.03億元，按年增長0.6%；澳洲則提供貢獻16.9億元，按年增長7.91%。

阮蘇少湄：已動用逾1.5億助中小企

集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，今年首兩個月售電情况則與去年同期相若。在疫情重創經濟下，她表示，中電已動用逾1.5億元幫助中小企，亦提供逾1.6億元的不同優惠幫助各階層。今年和去年電價維持不變，並在今年底才進行電價檢討。為配合碳中和及減排，集團首席執行官藍凌志則表示，中電會盡快落實建好新的發電能力取代原有火力或舊式發電，甚至留意開發氫發電業務，及在港發展海上發電項目，但是現時仍然為時尚早。

成立120周年 未擬派特別息

今年是中電成立120周年，藍凌志表示：「目前未有考慮派發特別股息作紀念，而是維持正常的派息政策」。但是在集團財務穩健，業務表現強勁下，他不排除派特別息機會。執行董事及財務總裁彭達思補充，會維持向來審慎的派息做法。