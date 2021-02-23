玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣

去年玖紙主要收入來源仍為包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙），佔收入約90.3%，其餘約9.7%的收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品；產品全年銷量約860萬噸，按年微增0.5%，其中卡紙及塗布灰底白板紙銷量按年分別增加約5.9%及6.1%，高強瓦楞芯紙及文化用紙較分別下跌約9.3%及13.9%。

集團表示，期內垂直產業鏈上取得突破進展，包括落實多個國內漿紙一體化項目計劃，位於泉州、瀋陽、東莞及河北合共205萬噸的造紙新產能正式投產，進一步擴大規模效應。截至去年底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1757萬噸；下游包裝廠總設計年產能為10億平方米。

垂直產業鏈有突破 擴規模效應

展望未來，集中預計疫苗普及下，全球經濟復蘇有望，國內消費與出口將進一步加強，加上落實「零外廢」及「禁塑令」，對造紙行業帶來新機遇，大型造紙企業優勢更明顯。集團又預計，未來數年增加372萬噸造漿年產能、110萬噸木纖維年產能及625萬噸造紙年產能。完成後，集團的造漿、木纖維及造紙的總設計年產能將達到2949萬噸，預計今年底增加12.1億平方米下游包裝廠包裝產能。