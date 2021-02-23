經濟

玖紙中期多賺76% 中期息0.1元人幣

【明報專訊】玖龍紙業（2689）公布，截至去年12月底止中期多賺75.6%至40.02億元（人民幣．下同），派中期息0.1元，按年不變，期內收入為308.87億元，按年增加7.1%，毛利率按年增至3.8個百分點至20.9%。集團表示，全球經濟未見復蘇；加上「零外廢」政策快將實施， 以及人民幣匯率波動等，對中國包裝紙行業造成巨大考驗。

去年玖紙主要收入來源仍為包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙），佔收入約90.3%，其餘約9.7%的收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品；產品全年銷量約860萬噸，按年微增0.5%，其中卡紙及塗布灰底白板紙銷量按年分別增加約5.9%及6.1%，高強瓦楞芯紙及文化用紙較分別下跌約9.3%及13.9%。

集團表示，期內垂直產業鏈上取得突破進展，包括落實多個國內漿紙一體化項目計劃，位於泉州、瀋陽、東莞及河北合共205萬噸的造紙新產能正式投產，進一步擴大規模效應。截至去年底止，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1757萬噸；下游包裝廠總設計年產能為10億平方米。

垂直產業鏈有突破 擴規模效應

展望未來，集中預計疫苗普及下，全球經濟復蘇有望，國內消費與出口將進一步加強，加上落實「零外廢」及「禁塑令」，對造紙行業帶來新機遇，大型造紙企業優勢更明顯。集團又預計，未來數年增加372萬噸造漿年產能、110萬噸木纖維年產能及625萬噸造紙年產能。完成後，集團的造漿、木纖維及造紙的總設計年產能將達到2949萬噸，預計今年底增加12.1億平方米下游包裝廠包裝產能。

相關字詞﹕疫苗 包裝紙 玖龍紙業

上 / 下一篇新聞

科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
科指大挫半成拖累 港股跌324點 成交3025億歷來最勁 資金轉炒資源股
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
銅價曾見11年高 金屬股逆市走強
放榜前夕 匯控高層大執位
放榜前夕 匯控高層大執位
香港基本通脹連續兩月負增長
香港基本通脹連續兩月負增長
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
匯豐首推人幣綠色零售存款證 年息2.02厘
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
黃友嘉卸任在即：市民對MPF漸有信心
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
百度聘摩拜單車創始人 任旗下車企CEO
疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%
疫下中電住宅售電升9% 本港整體售電量跌0.9% 盈利貢獻增5%
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
縱橫遊老闆袁士強連續4日沽貨 套現近720萬
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
美10年期債息逼1.4厘 通脹預期升溫 科技龍頭全下挫
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
耶倫指「高度投機」 比特幣急跌
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
餐廳軟件商Toast擬IPO 估值料達200億美元
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
陳茂峰：比特幣已成重要資產類別
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
張兆聰：資金追低估值舊經濟股 長和看漲
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
劉宇亮：資金大輪動 市場重回「再通脹」
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
金曹：連續兩天高開低收 3月走勢將反覆
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
薛偉傑：華為自救靠煤炭鋼鐵養豬業
技術取勝：萬洲交易區間或上移
技術取勝：萬洲交易區間或上移
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
日日煮獲李家傑領投逾1.9億
調查：45至54歲最愛叫外賣
調查：45至54歲最愛叫外賣
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
劉思明：金屬礦石股受捧 贛鋒紫金強勢候低吸
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
周顯：被微信女所騙 實乃輸告贏要？
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
湯文亮：移民不移居 隱藏房屋需求
GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售
GRANDE MONACO預算案前加推50伙 折實均呎24661元 最快周末首輪開售
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
尚悅‧天城快招標 日內對外開放
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
悅雅額印鬆綁貨380萬沽 3年實蝕11萬
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
商廈租金上月跌0.6% 空置率續升
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
星投資者3.21億購粉嶺工廈全幢
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市
美聯工商舖籲政府派消費券救舖市