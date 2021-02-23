經濟

長實告潘蘇通 阻鷹君購何文田站地 稱擁優先購買權 冀對方信守協議

【明報專訊】曾獲長實（1113）出手相救的高銀金融（0530），月初公司主席潘蘇通將私人持有的港鐵（0066）何文田站上蓋一期項目轉售予鷹君（0041）後，上周五（19日）突遭長實入稟控告及索償。入稟狀指出，原來去年高銀獲長實放貸涉及多項重組協議，當中包括向長實授予何文田站項目優先購買權，因此在鷹君交易曝光後入稟提訴。長實回應查詢時稱「希望對方信守協議」，指一旦事情解決便會撤控。

明報記者 方楚茵

高銀股價昨逆市大升10.53%，鷹君更升逾12%，收報28.25元，長實亦升2.7%，收報43.75元。

今次長實入稟狀告潘蘇通，令外界如霧裏看花，因為長實去年罕有高調插手高銀金融債務風波，並當上「白武士」助公司渡過難關，今次卻為項目與潘蘇通「法庭見」。鷹君創辦人羅鷹石家族與長和創辦人李嘉誠家族交好，雙方同是潮州富豪，而羅老太羅杜莉君在家族爭產時，曾受訪表示與李嘉誠仍有聯絡。

轉手予鷹君 事前未獲通知

根據入稟狀，高銀金融、潘蘇通及長實於去年9月簽訂一份「優先接受或拒絕權契據（a deed of right of first refusal）」。

協議中提到，若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘蘇通需通知長實，而長實有權否決交易，並以相同作價買入有關權益。

然而，一向與長實友好、同屬「潮州幫」的鷹君卻在2月9日「截糊」公布接手項目，長實在入稟狀表示，事前未獲得任何通知，故先在2月10日經律師行向潘氏發信，及後再在16日向對方的律師事務所發信，要求對方提供建議與鷹君交易資料，惟仍無獲得通知。

因此，長實入稟要求向高銀與潘蘇通索償，並要求對方7日內提交有關與鷹君的交易資料及提出索償。

長實回覆事件稱，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」 潘蘇通一方則表示無回應。

長實：相信是誤會 解決後會撤控

長實在回應中提到，「相信事情是一個誤會」語調顯然並不強硬，同時對於重奪何文田站項目頗有信心，已預期「事件應能在未來數天得到解決」，相信與鷹君的排他期只至2月25日（本周四）止有關。

事關雖然鷹君在2月9日公布接手該項目，並向港鐵託管10億元可退還誠意金，又向興業銀行取得貸款，準備工夫做到足，不過鷹君與高銀仍未簽署最終協議。

鷹君排他期至2月25日 交易或告吹

據鷹君公告，公司擁有的排他期只到2月25日止，並將就項目做盡職調查，再擬備最終協議才與潘蘇通簽約。意味交易或有可能因為今次橫生變故而告吹。

相關字詞﹕何文田站上蓋一期 港鐵 潮州人 羅鷹石 羅老太羅杜莉君 李嘉誠 長實 鷹君 潘蘇通 高銀金融

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