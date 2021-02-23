螞蟻旗下網商銀行 參與研發數碼人幣

變相承認試點銀行

在此前深圳、蘇州、北京等城市的數碼人民幣試點活動中，數碼人民幣手機程式的電子錢包開立，僅局限於工行（1398） 、農行（1288）、中行（3988）、建行（0939）、交行（3328）及郵儲行（1658）六大國有銀行。不過近日在手機程式中，選擇要添加電子錢包的營運機構當中，除六大行外，網商銀行和騰訊（0700）旗下的微眾銀行亦位列其中，不過這兩家銀行在程式中的狀態顯示為「即將開通」，即用戶目前還不能選擇這兩家銀行；但也意味着，接下來網商銀行和微眾銀行很大機會被納入為數碼人民幣試點中開通和添加數字錢包的試點銀行。

蘇州伙京東派3000萬人幣數碼利市

目前，數碼人民幣錢包已推出付款、收款、碰一碰支付、手機號碼快速轉帳等多項支付功能。在試點活動方面，本月初蘇州市政府便與京東（9618）合作，政府發放3000萬元數碼人民幣利市，市民可在京東商城購物時用數碼人民幣支付，使京東成為首個測試數碼人民幣的在線商城。此外，北京市東城區政府也在月初成為首輪數碼人民幣試點，通過預約報名及抽簽形式派發5萬份數碼人民幣利市，每封利市金額200元，發放總額1000萬元。